Олег Шеин проявил самостоятельность

Депутат Государственной думы РФ справоросс Олег Шеин подал документы в избирательную комиссию Астраханской области для участия в выборах губернатора региона как самовыдвиженец. В минувшие выходные решение о выдвижении господина Шеина на выборы было принято региональным отделением «Справедливой России» вопреки позиции президиума центрального совета партии, который отклонил кандидатуру Олега Шеина на выборах. Эксперты говорят о высоких шансах справоросса в случае его регистрации ­облизбиркомом.

Вчера председатель астраханского отделения «Справедливой России» (СР) депутат Госдумы Олег Шеин подал документы в региональный избирком для участия в выборах губернатора Астраханской области. Решение о его выдвижении в качестве претендента на пост главы региона было принято местным отделением СР в минувшую субботу. Как пояснили в избирательной комиссии региона, господин Шеин подал документы не от партии, а в качестве самовыдвиженца.

Теперь для того, чтобы быть зарегистрированным избирательной комиссией, политику предстоит собрать подписи не менее 1% избирателей области (7343 подписи) и пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи 7% районных депутатов и глав муниципальных образований (121 подпись). Это необходимо сделать до 25 июля.

Олег Шеин пояснил, что посчитал самовыдвижение «наиболее правильным» вариантом участия в выборах. По его словам, из-за позднего старта осталось мало депутатов, которые могли бы поддержать его для прохождения муниципального фильтра, но он приложит усилия, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата.

Ранее президиум центрального совета «Справедливой России» не согласовал выдвижение Олега Шеина для участия в губернаторской гонке. Заседание проходило 27 июня, на нем присутствовали 14 из 25 членов президиума, в поддержку выдвижения господина Шеина высказались четыре человека, один человек проголосовал против, девять воздержались. Лидер партии Сергей Миронов в заседании не принимал участия.

Документы на согласование кандидатуры Олега Шеина президиумом центрального совета партии в качестве кандидата на пост губернатора Астраханской области реготделение «Справедливой России» направило еще 6 июня. Основным пунктом своей программы господин Шеин называл восстановление льгот и выплат, отмененных правительством Астраханской области за последние несколько лет.

После того, как стало известно о том, что у господина Шеина могут быть сложности с выдвижением, ему предложило помощь местное отделении ПАРНАС.Лидер реготделения партии Михаил Долиев предложил политику выдвинуться от его партии, отметив, что « в глубине души Олегу Васильевичу близки либеральные идеи». Господин Шеин отклонил предложение.

Помимо Олега Шеина самовыдвиженцами на выборы астраханского губернатора идут еще девять человек, включая врио главы региона Игоря Бабушкина.

Политолог Андрей Серенко считает Олега Шеина самым сильным из претендентов на должность губернатора Астраханской области и в случае его выдвижения и активного участия в кампании высока вероятность второго тура выборов. Вместе с тем эксперт отмечает, что нынешний врио губернатора области Игорь Бабушкин — более сильный соперник для астраханского справоросса, чем его предшественник Сергей Морозов. «У Игоря Бабушкина нет негативного бэкграунда, он не успел сделать ничего плохого астраханцам»,— отмечает политолог.

При этом Андрей Серенко считает, что господин Шеин «затянул» выдвижение. «Несмотря на то, что он остается самым популярным политиком в Астраханской области, неопределенность с его выдвижением создавала слухи о том, что он может вести какие-то переговоры, что не лучшим образом сказывалось на его имидже»,— отмечает политолог. Что касается выдвижения в противовес позиции федерального руководства «Справедливой России», то, по мнению господина Серенко, Олегу Шеину не оставалось другого выбора. «Очевидно, руководство партии уже договорилось с Кремлем и готово всячески содействовать его кандидату. В этой ситуации если бы Олег Шеин согласился не идти на выборы, его избиратель этого бы не понял, Шеин растерял бы свой политический капитал»,— считает эксперт.

Политолог Михаил Виноградов из фонда «Петербургская политика» считает, что регистрация на губернаторских выборах Олега Шеина — «вопрос политического решения». «Если будет команда, фильтр будет пройден. Но пока косвенно ситуация выглядит как знак недостатка административной поддержки»,— отметил господин Виноградов.

Михаил Виноградов также считает, что для избирателей Олега Шеина нет принципиальной разницы, пойдет справоросс от партии или самовыдвиженцем. «Он достаточно известен, а ситуация в области достаточно динамична, чтобы такие второстепенные факторы не оказывали определяющего значения. Наверное, самовыдвиженцем даже лучше, но это только в том случае, если он будет зарегистрирован»,— считает политолог.

Сергей Петунин