Арендаторы практически полностью покинули БЦ «Любимов»

К 1 июля ГК «РИАЛ» удалось практически полностью освободить от арендаторов офисный центр «Любимов». Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева сообщила, что вчера владелец бизнес-центра начал подготовку к капремонту — отключил вентиляцию, закрыл главный вход, оставив открытиями лишь служебные двери.

По ее словам, практически все арендаторы к 1 июля съехали, оставшиеся покинут здание в течение недели. Директор ресторана «Одесса» Феликс Садыков, арендовавший помещения, сообщил “Ъ-Прикамье”, что заведение закрылось.

Владелец «Любимова» объяснял закрытие необходимостью капитального ремонта здания, чтобы привести его в соответствие нормам пожарной безопасности. В «РИАЛе» ссылаются на то, что многочисленные перепланировки, проведенные, в том числе, арендаторами, не позволят пройти плановую проверку пожарной инспекции в сентябре. По данным “Ъ-Прикамье”, в дальнейшем «Любимов» может быть продан. Руководство ГК заявляет, что предложений о покупке БЦ сейчас нет, владельцы будут решать, что делать с объектом, уже после ремонта.