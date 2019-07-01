Ученый нижегородского Института прикладной физики стал лауреатом премии Арцимовича

Лауреатами премии имени Арцимовича в области экспериментальной физики стали сотрудник нижегородского Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН), доктор физико-математических наук Александр Шалашов, сотрудник Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН, Новосибирск), доктор физико-математических наук Петр Багрянский и сотрудник ИЯФ, доктор физико-математических наук Александр Иванов.

Как сообщает пресс-служба ИПФ РАН, они удостоены награды за цикл работ по физике плазмы «Нагрев и удержание плазмы с высоким относительным давлением в осесиметричной магнитной ловушке открытого типа». Исследование в 2014 году поддержал Российский научный фонд.

В результате совместного исследования было впервые продемонстрировано, что в крупномасштабной магнитной ловушке открытого типа можно создать плазму с параметрами, сопоставимыми с ранее достигнутыми в токамаках. С помощью гиротронов ученым удалось достичь рекордной температуры плазмы – 10 млн градусов. Это почти в пять раз больше предыдущего результата, полученного на той же установке.

Мощный источник термоядерных нейтронов необходим для создания материалов, необходимых при конструировании внутренних стенок термоядерных реакторов будущего, для создания гибридного ядерного реактора и для создания технологии для «дожигания» тяжелых радиоактивных элементов, которая поможет снизить период переработки ядерных отходов.

Анастасия Еремина