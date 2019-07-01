Стучите и обрящете

Англиканская церковь представила свод правил, которыми, по ее мнению, христиане должны руководствоваться в интернете. Церковь призвала при общении онлайн быть добрыми и честными, нести ответственность за сказанное, соблюдать правила соцсетей и сообщать о нарушении их другими. «Заповеди» были представлены во время встречи архиепископа Кентерберийского с главой европейского представительства Facebook. Представители РПЦ, которых “Ъ” попросил прокомментировать инициативу, говорят, что «интерес христианских религиозных общин к пространству социальных медиа неслучаен»: «Самое главное заключается в том, что человек не должен забывать о своем достоинстве, когда он вступает в пространство соцсетей».
Церковь Англии опубликовала правила поведения в соцсетях, которые должны способствовать тому, чтобы христиане вели себя в интернете в соответствии с нормами «правды, доброты и приветливости». Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, являющийся духовным главой англиканской церкви (верховным правителем церкви официально является царствующий монарх), представил список из девяти правил в понедельник в лондонском офисе Facebook на встрече с главой европейского подразделения соцсети Николой Мендельсон.
В заявлении говорится, что правила поведения созданы в целях борьбы с оскорбительными действиями и вводящим в заблуждение контентом, а также для поощрения позитивной атмосферы при онлайн-разговорах. Верующих призывают быть уважительными, добрыми, честными, заботиться о безопасности, нести ответственность за все написанное, сделанное или сказанное. Кроме того, они должны быть достойными представителями своих взглядов, им следует выражать несогласие с собеседниками вежливо и уважать труд и конфиденциальность других людей (в том числе не нарушать авторские права и не разглашать деликатную информацию о ком-либо).
«Соцсети изменили наш образ жизни. Как христиане мы призваны действовать, основываясь на примере Иисуса… Каждый раз, когда мы взаимодействует с людьми онлайн, у нас есть возможность присоединиться к потокам цинизма и оскорблений или вместо этого делиться светом и благодатью»,— говорится в заявлении архиепископа Кентерберийского.
«Самое главное заключается в том, что человек не должен забывать о своем достоинстве, когда он вступает в пространство соцсетей,— прокомментировал представитель РПЦ “Ъ” инициативу англиканской церкви.— Человек должен оставаться человеком, он должен соблюдать элементарные нравственные принципы, нормы, когда он коммуницирует в социальных медиа. К сожалению, иногда виртуальное пространство создает впечатление о том, что оно не имеет никакого отношения к действительности. Но не следует забывать, что плохое слово, сказанное в пространстве социальных медиа не менее больно ранит, чем слово, сказанное в реальной жизни».
Он убежден, что «интерес христианских религиозных общин к пространству социальных медиа неслучаен, ведь большая часть паствы уже находится в социальных сетях и это касается особенно молодежи».
«Не так давно были разработаны рекомендации по работе в соцсетях для епархиальных и приходских информационных служб, кроме того, Русская православная церковь уделяет большое внимание развитию священнического видеоблогинга. Для того чтобы обобщить опыт присутствия священнослужителей нашей церкви в формате видеоблогинга, мы разработали отдельные рекомендации и советы тем священникам, которые хотят заниматься миссией в таком формате,— уточнил он.— Эти рекомендации были разработаны на основе того опыта, который уже собран пастырскими трудами многих священников».
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