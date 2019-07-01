Стучите и обрящете

Англиканская церковь представила свод правил, которыми, по ее мнению, христиане должны руководствоваться в интернете. Церковь призвала при общении онлайн быть добрыми и честными, нести ответственность за сказанное, соблюдать правила соцсетей и сообщать о нарушении их другими. «Заповеди» были представлены во время встречи архиепископа Кентерберийского с главой европейского представительства Facebook. Представители РПЦ, которых “Ъ” попросил прокомментировать инициативу, говорят, что «интерес христианских религиозных общин к пространству социальных медиа неслучаен»: «Самое главное заключается в том, что человек не должен забывать о своем достоинстве, когда он вступает в пространство соцсетей».

Церковь Англии опубликовала правила поведения в соцсетях, которые должны способствовать тому, чтобы христиане вели себя в интернете в соответствии с нормами «правды, доброты и приветливости». Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, являющийся духовным главой англиканской церкви (верховным правителем церкви официально является царствующий монарх), представил список из девяти правил в понедельник в лондонском офисе Facebook на встрече с главой европейского подразделения соцсети Николой Мендельсон.

Правила будут распространяться на любые обсуждения в аккаунтах Церкви Англии, а также архиепископов Кентерберийского и Йоркского, притом церковь призывает христиан руководствоваться ими и в других местах в интернете.

В заявлении говорится, что правила поведения созданы в целях борьбы с оскорбительными действиями и вводящим в заблуждение контентом, а также для поощрения позитивной атмосферы при онлайн-разговорах. Верующих призывают быть уважительными, добрыми, честными, заботиться о безопасности, нести ответственность за все написанное, сделанное или сказанное. Кроме того, они должны быть достойными представителями своих взглядов, им следует выражать несогласие с собеседниками вежливо и уважать труд и конфиденциальность других людей (в том числе не нарушать авторские права и не разглашать деликатную информацию о ком-либо).

Также верующих призвали следовать правилам самих соцсетей, а в случае их нарушения со стороны других пользователей сообщить об этом руководству соцсети.

«Соцсети изменили наш образ жизни. Как христиане мы призваны действовать, основываясь на примере Иисуса… Каждый раз, когда мы взаимодействует с людьми онлайн, у нас есть возможность присоединиться к потокам цинизма и оскорблений или вместо этого делиться светом и благодатью»,— говорится в заявлении архиепископа Кентерберийского.

«Девять заповедей» поведения в социальных сетях Соблюдайте правила безопасности. Должна соблюдаться безопасность детей, молодежи, а также взрослых, находящихся в уязвимом положении. Если у вас есть причины для беспокойства, обратитесь к приходскому советнику по безопасности.

Должна соблюдаться безопасность детей, молодежи, а также взрослых, находящихся в уязвимом положении. Если у вас есть причины для беспокойства, обратитесь к приходскому советнику по безопасности. Будьте уважительны. Не размещайте и не делитесь откровенно сексуальным, подстрекательским, исполненным ненависти, оскорбительным, полным угроз или иным неуважительным контентом.

Не размещайте и не делитесь откровенно сексуальным, подстрекательским, исполненным ненависти, оскорбительным, полным угроз или иным неуважительным контентом. Будьте добрыми. Обращайтесь с другими так же, как вы бы хотели, чтобы обращались с вами, и всегда предполагайте лучшее в людях. Если у вас есть критическое замечание, подумайте не только о том, стали бы вы его делать лично, но и о тоне, который бы вы использовали.

Обращайтесь с другими так же, как вы бы хотели, чтобы обращались с вами, и всегда предполагайте лучшее в людях. Если у вас есть критическое замечание, подумайте не только о том, стали бы вы его делать лично, но и о тоне, который бы вы использовали. Будьте честными. Не вводите людей в заблуждение относительно того, кто вы есть.

Не вводите людей в заблуждение относительно того, кто вы есть. Будьте ответственными. Вы несете ответственность за то, что вы делаете, говорите и пишете. Тексты и изображения, которыми вы делитесь, могут оказаться публичными и неудаляемыми, даже если у вас включены настройки приватности. Не уверены — не публикуйте.

Вы несете ответственность за то, что вы делаете, говорите и пишете. Тексты и изображения, которыми вы делитесь, могут оказаться публичными и неудаляемыми, даже если у вас включены настройки приватности. Не уверены — не публикуйте. Будьте добрым посланником. Грань между личным и профессиональным в интернете легко размывается, поэтому думайте, прежде чем что-то размещаете.

Грань между личным и профессиональным в интернете легко размывается, поэтому думайте, прежде чем что-то размещаете. Не соглашайтесь достойно. Некоторые разговоры могут привести к серьезным разногласиям — важно, чтобы способ выражения мыслей соответствовал нашим ценностям.

Некоторые разговоры могут привести к серьезным разногласиям — важно, чтобы способ выражения мыслей соответствовал нашим ценностям. Признавайте заслуги других. Уважайте работу других людей. Соблюдайте авторские права и всегда указывайте автора, где это надлежит делать. Будьте осмотрительны, чтобы не раскрыть деликатную или конфиденциальную информацию, и всегда проверяйте источник контента, который вы собираетесь распространить.

Уважайте работу других людей. Соблюдайте авторские права и всегда указывайте автора, где это надлежит делать. Будьте осмотрительны, чтобы не раскрыть деликатную или конфиденциальную информацию, и всегда проверяйте источник контента, который вы собираетесь распространить. Следуйте правилам. Соблюдайте условия и правила разных соцсетей. Если вы встретили комментарий, который, как вам кажется, нарушает их политику, пожалуйста, сообщите об этом в соответствующую компанию.

«Самое главное заключается в том, что человек не должен забывать о своем достоинстве, когда он вступает в пространство соцсетей,— прокомментировал представитель РПЦ “Ъ” инициативу англиканской церкви.— Человек должен оставаться человеком, он должен соблюдать элементарные нравственные принципы, нормы, когда он коммуницирует в социальных медиа. К сожалению, иногда виртуальное пространство создает впечатление о том, что оно не имеет никакого отношения к действительности. Но не следует забывать, что плохое слово, сказанное в пространстве социальных медиа не менее больно ранит, чем слово, сказанное в реальной жизни».

Он убежден, что «интерес христианских религиозных общин к пространству социальных медиа неслучаен, ведь большая часть паствы уже находится в социальных сетях и это касается особенно молодежи».

Русская православная церковь, по словам господина Кипшидзе, также уделяет большое внимание работе в социальных сетях и в том числе предпринимает попытки выступать с рекомендациями, как христианская миссия в социальных сетях должна развиваться.

«Не так давно были разработаны рекомендации по работе в соцсетях для епархиальных и приходских информационных служб, кроме того, Русская православная церковь уделяет большое внимание развитию священнического видеоблогинга. Для того чтобы обобщить опыт присутствия священнослужителей нашей церкви в формате видеоблогинга, мы разработали отдельные рекомендации и советы тем священникам, которые хотят заниматься миссией в таком формате,— уточнил он.— Эти рекомендации были разработаны на основе того опыта, который уже собран пастырскими трудами многих священников».

Яна Рождественская, Павел Коробов