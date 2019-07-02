Еле живая природа

В музее «Гараж» открылась выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100». Экологические тревоги и фантазии современных художников изучал Игорь Гребельников.

Экология — тема актуальная, модная, стремительно набирающая политический вес: в обновленном Европарламенте у зеленых теперь 72 места (не так давно их можно было пересчитать по пальцам), раздельное собирание мусора стало подобием квеста и темой для разговоров, социальные сети лихорадит сводками с мусорных полигонов, из горящих лесов, из китовой тюрьмы, не говоря уже о температурных рекордах и аномалиях, которые ощущаются кожей. Сегодня редкая большая выставка современного искусства обходится без проектов на экологическую тематику, и вот даже лучшим павильоном последней Венецианской биеннале стал литовский, с оперой-перформансом на тему глобального потепления.

Кураторы нынешней выставки Снежана Кръстева и Екатерина Лазарева подошли к этой безразмерной теме достаточно обстоятельно, предъявив довольно пеструю подборку из полусотни работ, а сам музей присягнул делу зеленых тем, что не стал печатать к выставке буклеты (есть электронный гид), установил небывалую прежде продолжительность ее работы — пять месяцев, не стал городить новых стен, использовав модульную конструкцию от предыдущей выставки, а еще запустил экскурсии по парку Горького с орнитологами и ботаниками.

В общем, новым знанием тут волей-неволей проникнешься, хотя в экспозиционном плане получилось довольно путаное высказывание. Учитывая сложную для выставок планировку «Гаража», трудно понять, с чего начинать осмотр (так что сначала стоит подробно ознакомиться с электронным гидом, и читать придется много): надо полагать, довольно сумбурная структура выставки — отражение всеобщей растерянности перед шквалом как самих экологических проблем, так и высказываний на тему.

Неожиданно упираешься в подборку передовиц газеты «Правда» с 26 апреля по 15 мая 1986 года: проект Сюзан Шуппли о том, как главная советская газета 19 дней умалчивала об аварии в Чернобыле. А вот соблазнительный закуток с занавеской: внутри оказываешься перед клеткой с живым, но будто умученным ролью экспоната волком. Рядом в клетке сам художник Хайден Фулер в очках виртуальной реальности: биолог по образованию, в проекте «Снова вместе» он исследует возможности сближения с дикой природой таким замысловатым образом.

Даты в названии выставки — это гипотетический период, когда человечеству придется осваиваться в совершенно новых условиях. В 2030 году, согласно расчетам эколога и демографа Пола Эрлиха, иссякнут запасы нефти, а в 2100 году, как предположил фантаст Артур Кларк, начнется переселение на другие планеты.

Тут есть зал с «кратким курсом» того, как в искусстве, начиная с Нового времени, отразились отношения человека и природы. От фламандской шпалеры XVI века, изображающей битву леопарда и тигра, за которой наблюдает волчица, и пасторальных пейзажей ван Рёйсдала и Дюжардена до серии сюрреалистических «фроттажей» Макса Эрнста, корневых скульптур Михаила Матюшина и неких лопат (как-никак одно из первых орудий труда) авторства современной француженки Лор Пруво, собранных из бытовых предметов.

Природа казалась прирученной, существование в ней гармоничным, но что-то пошло не так: вслед за похожими на мутантов корнями — человекоподобные мутанты, вроде будто сросшихся младенцев Патриции Пиччинини, или изысканная, причудливая паутинная конструкция Томаса Сарацено, результат «сотрудничества» художника с двумя видами пауков. Сергей Кищенко, давно исследующий злаки и работу генетиков, соединяет скульптурные вариации на тему «богинь плодородия» с большими фотографиями различных семян, подчеркивая роль женщины в развитии земледелия. Иммерсивная инсталляция театральной группы Rimini Protokoll предлагает зрителям сравнивать их бытие и жизнь медуз — тем как раз очень благоприятствует глобальное потепление.

Впрочем, мера всех вещей все равно человек, и экологически озабоченным людям выставка предлагает разные способы справляться с соответствующими страхами. Например, конструктивно и с пользой общаться на природоохранные темы в рамках сетевого сервиса, придуманного датской группой Woolo. Или же выплескивать свои эмоции, с битой в руках громя мебель в прозрачном домике, выстроенном Дагом Эйткеном посреди условного тропического леса,— в этом освобождающем перформансе может поучаствовать каждый, заранее записавшись на погром.