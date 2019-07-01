Набсовет «Уралсиба» возглавил сын Владимира Когана

Председателем наблюдательного совета банка «Уралсиб» избран после смерти Владимира Когана его сын Евгений Коган. Решение о назначении было принято на заседании набсовета 28 июня.

Ранее Евгений Коган занимал должность заместителя председателя правления банка.

Напомним, основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер 20 июня. Причина смерти не уточнялась, но годом ранее СМИ сообщали о том, что он перенес инсульт и долгое время находился в коме, то есть не мог управлять кредитной организацией. При этом по словам одного из собеседников “Ъ”, почти с самого начала санации банка (с января 2016 года) все управленческие решения принимал сын Владимира Когана Евгений.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Уралсиб" остался без санатора».