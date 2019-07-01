Пассажиры аэропортов Кубани смогут использовать в полете Wi-Fi

На самолетах авиакомпании «Россия», совершающих рейсы в аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы из Санкт-Петербурга, будут раздавать Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе воздушных гаваней Краснодарского края.

Сообщается, что для подключения к сети этого в смартфоны, планшеты и телефоны нужно установить приложение ife.one, во время полета перевести гаджеты в авиарежим, а затем активировать Wi-Fi соединение.

В Международном аэропорту Сочи стоит 23 рейса в неделю авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга. В краснодарский и анапский аэропорты самолеты авиакомпании летают дважды в день.

Василий Хитрых