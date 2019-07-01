Уральская ночь музыки-2019

В Екатеринбурге с 28 на 29 июня прошел V Международный музыкальный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). В центре города было организовано 75 концертных площадок, на которых выступили более 2,6 тыс. артистов из 26 стран. На фестивале было представлено 60 музыкальных направлений и жанров. Хедлайнером стала группа Little Big, также на фестивале выступили Shortparis, Jazz Rausch Big Band, Иван Бессонов и группа «Эпидемия», Рита Дакота, Bohemian Bards из Чехии, группа «Запрещенные барабанщики», британские инди-рок группы The Assist и Riscas, оркестр «Виртуозы Москвы» и другие. По оценкам организаторов, Ural Music Night посетили около 300 тыс. человек.

