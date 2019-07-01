Нововоронежская АЭС: энергоблок №6 включен в сеть после проведения планово-предупредительного ремонта

28 июня 2019 г. в 20:54 энергоблок №6 Нововоронежской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР).



ППР – это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР проведен капитальный ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, контроль металла оборудования и трубопроводов первого контура автоматизированными системами контроля, капитальный ремонт одного из четырёх парогенераторов и капитальный ремонт одного из четырёх главных циркуляционных насосов, капитальный ремонт турбины со средним ремонтом турбогенератора.

В настоящее время энергоблоки №4 и №6 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №5 идёт планово-предупредительный ремонт. На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (блоке №7 НВАЭС) идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС и НВАЭС-2 нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.