Правила игры

Правительство нацелилось на ликвидацию фактически последней меры прямого субсидирования в машиностроении: скидок на сельхозтехнику. В отличие от других программ, где основная задача — максимально увеличить продажи техники, задействовав минимум средств господдержки, на сельхозтехнику скидка только росла, а значит, бюджет расходовался все быстрее. Эффективность расходования бюджета вызвала вопросы в правительстве, и с 2020 года спрос в сегменте могут начать поддерживать через льготный лизинг. Это уже работает в автопроме и сегменте спецтехники.

Однако российские машиностроители позиций не сдают и бурно реагируют на возможный пересмотр своих привилегий: крупнейший производитель комбайнов «Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца — с 1 августа до 1 октября, сообщил ТАСС совладелец компании и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. Он связал решение с отменой субсидирования скидок на технику. За несколько дней до этого он был еще более критично настроен. «В случае отмены программы производство на таком заводе, как "Ростсельмаш", может остановиться на полгода, в лучшем случае предприятие перейдет на четырехдневную рабочую неделю, отправив многих сотрудников в отпуска»,— приводило его слова издание «Эксперт Юг».

Пока угрозы выглядят странно. Как поясняют мои источники, в разные сезоны в зависимости от сегмента техники — посевного или уборочного — идет приостановка производства или уменьшение его объемов, при этом отделы продаж работают. И «Ростсельмаш» в отпуск уходит не в первый раз, это традиционный перерыв, но в прошлые годы он длился, как правило, месяц, с 1 сентября. То есть все практически в рамках нормы, да и господдержка еще есть. Бюджет добавил 3 млрд руб. на скидки на сельхозтехнику к уже предусмотренным 8 млрд руб. (по данным “Ъ”, их уже предоставлено на 9,9 млрд руб.). Спрос действительно может просесть, после того как будет выбран бюджет, но это ежегодная ситуация — средства всегда заканчиваются раньше, потом начинается плач. Тем более что на продажи в сегменте сельхозтехники влияет не только господдержка, а, например, еще и урожайность или — и это главное — реальные доходы аграриев.

Аграрии ничего не потеряют и после замены скидок на льготный лизинг или даже наоборот, получат возможность купить более широкую линейку техники с господдержкой, говорят мои источники в отрасли; действующая же программа нацелена на поддержку машиностроителей — их тщательно отбирают, как и виды субсидируемой техники, бюджеты распределяют в пользу крупнейших. Есть шанс, что в рамках лизинга продажи техники могут отразить реальный спрос, и, судя по реакции, часть производителей очень чувствительна к любому пересмотру привилегий. Причем еще год назад те же люди выступали за запуск льготного лизинга для сельхозтехники, говоря о возможной пользе. Просто тогда об отмене старых программ речи не шло.