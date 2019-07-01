«Патриоты России» заявили о невозможности преодолеть муниципальный фильтр на выборах главы Башкирии

Башкирское отделение партии «Патриоты России», столкнувшееся с трудностями при прохождении муниципального фильтра на выборах главы Башкирии, направило в Верховный суд республики административный иск, в котором требует приостановить действие пункта 10 статьи 95.3 республиканского Кодекса о выборах как нарушающий права избирателей и обязать Курултай республики исключить этот пункт.

Статья 95.3 кодекса регламентирует выдвижение кандидатов на должность главы республики и обязывает их собрать 5% подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения (так называемый «муниципальный фильтр»). В пункте 10 этой статьи муниципальным депутатам запрещено подписываться более чем за одного кандидата.

Ответчиком к процессу привлечен парламент республики — Курултай. Иск был подан в конце прошлой недели. В Верховном суде пока не уточняют, принят ли он к производству.

«Патриоты России» в своем иске отмечают, что согласно действующей версии кодекса регистрацию на выборах главы могут получить не более 18 кандидатов, так как число муниципальных депутатов в республике ограничено и составляет около 9 тыс. человек. Между тем, в республике зарегистрированы отделения 47 политических партий. Таким образом, более 60% из них «лишены даже теоретической возможности зарегистрировать своего кандидата», отмечается в заявлении.

Административный истец указывает, что федеральное законодательство о выборах не содержит ограничений по количеству кандидатов, которых может поддержать муниципальный депутат.

«Патриоты России» выдвинули на должность главы Башкирии кандидатуру бывшего основателя банка «Восток» Рафиса Кадырова. Согласно кодексу о выборах республики, для регистрации каждый кандидат должен собрать не менее 454 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Многие муниципальные депутаты отказались поставить подписи в поддержку господина Кадырова, так как поставили их за других кандидатов (всего выдвинуто 11 кандидатов), отмечается в заявлении «Патриотов России».

Дарья Кучеренко