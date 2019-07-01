Общественники требуют обсудить перспективы строительства завода по переработке зерна

Балашовские общественники просят районную администрацию провести общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду строительства завода по глубокой переработки зерна.

Предприятие по переработке зерна для производства аминокислот планирует запустить ООО «Саратовские биотехнологии» (учреждено уфимским ООО «Биотехнологии» Вадима Гатауллина и Фондом «Имэн Кала» Сергея Веремеенко). В феврале этого года стало известно, что ООО планирует инвестировать 254 млн евро в строительство завода.

Балашовские общественники в обращении к главе администрации района Павлу Петракову пишут, что «аналогичные заводы, построенные на территории России, из-за отсутствия должного экологического контроля и надзора со стороны как местной власти, так и надзорных органов приводят к загрязнению окружающей среды, в том числе воздушного и водного пространства».

«Во избежание возможных проблем в экологической сфере на территории Балашовского района, требуем провести вышеобозначенные общественные слушания. В случае Вашего отказа от проведения данных публичных слушаний буду расценивать Ваши действия как противоречащие законам Российской Федерации и подрывающие устои государства. В связи с этим буду вынужден обратиться в прокуратуру»,— говорится в документе.

Сергей Петунин