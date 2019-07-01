Подсудимый экс-мэр Горно-Алтайска пойдет на выборы в парламент Республики Алтай

Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, находящийся под судом по обвинению в превышении должностных полномочий, планирует участвовать в осенних выборах депутатов парламента Республики Алтай. «В другие партии вступать не буду, поэтому иду самовыдвиженцем. Я считаю, что партии себя изжили»,— сказал ИА «Амител» господин Облогин, отметив, что идет на выборы, чтобы «строить цивилизованный город и республику», «поднимать экономику» и улучшать жизнь людей.

Уголовное дело в отношении Виктора Облогина, руководивший 60-тысячным Горно-Алтайском почти четверть века, рассматривается в городском суде. Под следствием экс-мэр оказался летом 2016 года. По материалам ФСБ против него завели сразу три уголовных дела, позже их объединили в одно производство. Господин Облогин, находящийся под домашним арестом, обвиняется в хищении у муниципалитета иномарки Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,5 млн руб. и превышении должностных полномочий, повлекших ущерб бюджету на сумму более 100 млн руб. После возбуждения дела «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Подсудимый считает себя невиновным, называя предъявленное обвинение «полной грязью». Прокуратура попросила суд назначить бывшему градоначальнику четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Подробнее о деле — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Алтайскому мэру насчитали три эпизода»

Илья Галагуз