Детей из пострадавших районов Иркутской области готовы принять в Туле и Крыму

Тульская область готова принять сто детей из пострадавших районов Иркутской области на период летних каникул, они могут приехать в сопровождении взрослых. «Губернатор отметил, что регион возьмет на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением. Кроме того, Алексей Дюмин доложил о готовности региона оказать помощь трем социальным объектам, пострадавшим от наводнения, в восстановлении материально-технической базы»,— сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее о готовности принять детей из пострадавших районов Иркутской области заявили в международном детском центре «Артек». «"Артек" всегда готов поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"»,— отметили представители организации в беседе с ТАСС.

В Иркутскую область организованы поставки продуктов и питьевой воды. Из Екатеринбурга авиацией Центрального военного округа доставлен мобильный хлебозавод, мощности которого позволяют производить 3 т хлеба в сутки.

Напомним, в пятницу, 28 июня, в городе Тулуне Иркутской области вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Уровень воды в реке в два раза выше критической отметки. Подтоплены оказались населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Затоплено около 4 тыс. домов, около 16 тыс. человек остались без электричества, перекрыта федеральная трасса «Сибирь». Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести.

Подробнее о последствиях удара водной стихии читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».