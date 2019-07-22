«Москва встретила "Джоконду" восторженно,— отмечал журнал.— Жители и гости столицы полтора месяца осаждали Музей изобразительных искусств. Каждый день от зари до позднего вечера тысячи и тысячи посетителей "Моны Лизы" ждали встречи с ней». За 45 дней пребывания в Москве шедевр Леонардо да Винчи удалось увидеть более чем 300 тысячам человек, сообщал «Огонек». Время ожидания в очереди на вход в Пушкинский музей достигало 7–8 часов.

На кадрах фотохроники — люди, сидящие по пути на импровизированных лавках, с бутербродами, термосами, читающие, дремлющие — ради того, чтобы посмотреть на «Мону Лизу» 15 секунд — таким был регламент.

«Немного печально, неотрывно глядит девушка в джинсах на "Джоконду",— описывал корреспондент "Огонька" посетителей и атмосферу в зале, где за пуленепробиваемым стеклом висела картина.— Седой мужчина прижал к груди шляпу и весь вытянулся, устремился к "Моне Лизе", вижу слезы на его глазах. Бинокли, бинокли. Люди хотят быть ближе к "Джоконде". Рассмотреть ее кожу, ресницы, блики зрачков, биение пульса в углублении шеи — и это не чудо, это мастерство Леонардо». «На память читателям "Огонька" об успехе выставки "Джоконды" в Москве» — эту памятную надпись оставил корреспонденту журнала директор Лувра Пьер Коньям и пригласил его на акт передачи полотна 29 июля 1974 года. «Открывается огромная бронированная дверь сейфа — серебряная, похожая на деталь космического корабля,— писал об этом событии автор "Огонька".— В сумраке поблескивает золотая рама. Четыре человека бережно снимают картину с темно-красной бархатной стены. Пьер Коньям и Мишель Лаклот, главный хранитель Лувра, осторожно берут самые прозаические отвертки. Раздается сухой щелчок, и вдруг массивная рама отделяется от доски. "Мона Лиза"… Без рамы. Без стекла. Беззащитная. Простая узкая деревянная рамка — вот весь ее убор. Простая, доступная, в двух шагах… В какой-то миг я увидел рядом бездонные темные глаза "Джоконды". Она улыбалась моему волнению».