День флориста в России — 24 июля. Это пока еще не официальный праздник. Но представители «цветочной» разновидности декоративно-прикладного искусства отмечают его уже 10 лет. Именно 24 июля 2009 года были утверждены характеристики квалификации профессии или должности «флорист». Требования к квалификации и перечень требований к умениям и обязанностям флориста выработал Фло-

ристический союз России.

День работников торговли в России отмечают ежегодно в четвертую субботу июля (27). В Ленобласти в честь праздника пройдет Форум потребительского рынка. В Новосибирской области подведут итоги «неделей торговли» — все желающие могли посещать различные производства региона и общаться с руководителями компаний. В Вологде и других городах нашей страны выберут лучших производителей товаров и услуг.

День парашютиста в России — 26 июля. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1930 году группа советских летчиков-парашютистов и механиков впервые в СССР совершила под Воронежем серию тренировочных прыжков с самолета. Это событие потрясло страну и положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. Всего за год советские парашютисты выполнили около 600 тренировочных и показательных прыжков.

Конец сухого закона в СССР — 24 июля 1990 года, когда Совет министров снял ограничения на продажу алкоголя. Правила, введенные за 5 лет до того, запрещали продажу спиртного лицам до 21 года. Нельзя было добыть алкоголь по будням до 14:00, а также вблизи учебных заведений, предприятий, вокзалов, домов отдыха, в местах массовых гуляний. На «винно-водочные» впоследствии были даже введены талоны.

Стоит жара на Ефимью Стожарницу (24). Если в этот день идет дождь — к хорошему улову рыбы. Если солнечно — к урожаю зерновых культур. Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню. Сильная роса и туман в утро Прокла (25) предвещают сухой и жаркий остаток лета. Сухая погода на Гаврила Летнего (26) сулит хорошую осень. С Онисима (27) листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску.