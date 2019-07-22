Эндокринология

Свет ожирения

Любители зависать ночами в телефоне или планшете рискуют набрать лишний вес. Совместная группа ученых из Страсбургского университета (Франция) и Амстердамского университета (Нидерланды) обнаружила, что мерцающий в темноте экран гаджета повышал аппетит у крыс и «склонял» их к нездоровой пище. Кроме того, у них подскакивал уровень сахара в крови, что является симптомом преддиабета. По мнению ученых, все дело в гормонах. Клетки сетчатки, чувствительные к синему свету, напрямую передают информацию в участки мозга, которые регулируют аппетит, а также сон. «Лучшее, что мы можем сделать, это ограничить ночное общение с гаджетами и использовать специальные функции, которые приглушают свет монитора»,— говорит автор исследования Анаянси Масис-Варгас

Генетика

Фитнес против деменции

Здоровый образ жизни может отчасти нейтрализовать даже плохую наследственность. Такой вывод сделали ученые из Университета Эксетера (Великобритания), проанализировав данные о здоровье почти 200 тысяч британцев от 60 лет и старше с разным генетическим риском развития деменции — старческого слабоумия. Определение здорового образа жизни было стандартным: отсутствие курения, регулярная физическая активность, здоровое питание и умеренное употребление алкоголя. Именно такое поведение оказалось связано со снижением риска деменции во всех группах генетического риска. «Это означает, что нейродегенеративные заболевания не является чем-то фатальным при соответствующей генетике,— резюмирует автор исследования Дэвид Ллевеллин.— Можно существенно снизить ее риск, если вести здоровый образ жизни».

Технологии

Диагноз по голосу

Специальное мобильное приложение, которое по голосу сможет распознать депрессию, разработали ученые из Университета Альберты (Канада). Технология основана на научных исследованиях, доказывающих, что тембр голоса меняется в зависимости от душевного состояния. Предполагается, что в приложении собрана огромная база данных из голосов разных людей в разном настроении, и искусственный интеллект будет «просеивать» голос абонента, вылавливая в интонации маркеры депрессии. «Сейчас у всех в телефоне есть счетчик шагов, измеряющий уровень вашей активности. А скоро появится индикатор депрессии, который будет отслеживать ваше настроение»,— говорит один из разработчиков Элени Струлия.

Кардиология

Сердцу лучше недоесть

Простой способ позаботиться о здоровье сердца и сосудов предлагают ученые из Сиднейского университета (Австралия). Для этого достаточно сократить свой ежедневный рацион хотя бы на 300 калорий — это калорийность примерно одного стандартного перекуса. К такому выводу ученые пришли в результате двухлетних наблюдений за 200 добровольцами от 20 до 50 лет, имеющих нормальный или чуть превышающий норму вес. Даже незначительное ограничение калорийности влияет на факторы риска — это высокое давление, резистентность к инсулину, повышенный уровень холестерина. «Снизить калорийность полезно даже тем, у кого нет лишнего веса. Отказаться от одного перекуса несложно, но таким образом вы в 13 раз снижаете вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний»,— заключает автор исследования Луиджи Фонтана.

Пульмонология

Частицы старости

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

У людей, живущих в экологически неблагоприятных районах, легкие раньше стареют, уверены ученые из Лестерского университета (Великобритания). Исследователи проанализировали воздействие воздуха, загрязненного частицами выхлопных газов и промышленных выбросов, на легкие. Выяснилось, что загрязненный воздух повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких — второго по распространенности легочным заболеванием после астмы. По их расчетам, при росте концентрации вредных частиц в воздухе на 5 мкг на кубический метр в год, снижение функции легких сопоставимо с двумя годами старения. «Мы полагаем, что загрязняющие вещества в воздухе в среднем на полгода сокращают продолжительность жизни, а также тормозят развитие легких ребенка»,— говорит автор исследования Анна Ханселл.

Цифры

Скорую вызывали?

Скорая помощь в России стала быстрее доезжать до пациентов. К большей части пациентов (89,4%) она прибывает в течение нормативных 20 минут (в 2009 году — 82,5%). Правда, и количество умерших в автомобиле скорой помощи увеличилось на 24%. Если раньше пациенты в тяжелом состоянии попросту не доживали до приезда медицинской бригады, то сейчас большинству успевают оказать медицинскую помощь, но не всегда удается довезти до больницы. Всего же в прошлом году было совершено 43,9 млн вызовов скорой помощи. Вот как выглядят основные причины вызовов:

Онкология

Жизнь — не сахар

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Еще один повод отказаться от сахара обнаружили ученые из исследовательской группы по пищевой эпидемиологии из Франции. Изучив данные о здоровье и пищевых привычках более 100 тысяч французов в течение 9 лет, они выяснили, что ограничение сладких напитков заметно снижает заболеваемость раком. Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день повышало риск развития онкологии на 18 процентов. Интересно, что в среднем мужчины выпивали сладких напитков намного больше женщин. При этом в первую очередь сахар оказался фактором риска развития рака молочной железы (на 22 процента). «Возможно, сахар влияет на висцеральный жир, который откладывается вокруг жизненно важных органов и активирует в нем маркеры воспаления, которые и запускают развитие рака»,— объясняет соавтор исследования Бернард Сроу.