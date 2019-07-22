Ожидание с дымком

Путешествующие курильщики, ликуйте! Госдума приняла в первом чтении закон о возвращении в аэропорты специальных комнат для курения. Из транзитных зон «курилки» исчезли в 2013-м. Однако уже в 2017-м депутат Сергей Боярский выступил с предложением их вернуть. Опросы показали, что треть пассажиров нарушает запрет на курение в общественных местах. «Сейчас туалеты превратились в курилки, а туда ходят и беременные женщины, и дети»,— высказался Боярский. Госдума прислушалась. А блогеры развернули споры в Сети.

Меньше слов

Одобряю : «Как жена заядлого курильщика я — за. Кабинки для курения в аэропортах никому не мешают, зато мне (и многим другим) не придется слушать многочасовое бухтение близкого человека, которому, видите ли, покурить не дали. И я глубоко сомневаюсь, что кто-то отказался от сигарет только из-за запретов в аэропортах».

Даешь долгую жизнь

Ruschel : «Весь цивилизованный мир давно бросил или активно бросает курить, а "представители народной власти", наоборот, целенаправленно лоббируют интересы транснациональных никотиновых компаний. Намеренно провоцируют граждан на многочисленные болезни и преждевременную смерть. Нужно не открывать курилки, а вообще везде их оперативно закрывать! Девиз простой: "Куришь? Твои личные проблемы! Не нравится сложившаяся ситуация в современном мире? Срочно бросай! Курению — НЕТ! Долгожителям России — ДА!"».

А кто платить будет?

vcisch : «Если допустить в аэропортах курилки, то только обеспеченные вентиляцией, как на вредных производствах. И вход в такие места должен быть платным, чтобы курильщики компенсировали расходы на их создание».

В рамках закона

Ольга : «Приравняйте сигареты к наркотикам и введите статью за курение, тогда и исполнится мечта "запретителей". А пока табак — легальный продукт, не нужно издеваться над курящими».

За что боролись

farang : «"Борьбы с курением" не вышло. Поменяли концепцию на "охрану здоровья некурящих". Напоминает борьбу с алкоголизмом и то, чем эта борьба закончилась».

Блоги читала Ганна Курак

Ваше мнение

Цифра

1 трлн рублей

заработали отечественные банки за полгода. Сумма рекордная, рост прибыли — 40%. В системе лидируют кредитные организации: из 464 банков суммы увеличились у 364. Для сравнения: за весь прошлый год удалось достигнуть показателя лишь в 1,3 трлн. Резкий рост банковских доходов печально контрастирует со стагнацией экономики (в своих прогнозах ответственные ведомства борются уже за десятые доли не желающего расти ВВП) и затянувшимся падением промпроизводства.

Источник: РБК

30 тонн рыбы

продали за четыре дня в Мурманске после снижения цен. Теперь у жителей города за полярным кругом каждый день можно считать «рыбным». Причина ажиотажа — программа «Наша рыба», которую запустили Союз рыбопромышленников Севера и компания «Текила Джаз». В среднем стоимость продукции упала на треть. Так, сейчас треска продается по цене чуть более 200 рублей, горбуша — менее 280 рублей за килограмм. Такие цены позволили выполнить трехмесячную норму реализации рыбы всего за первые несколько дней продаж.

Источник: ИТАР-ТАСС

37,5 градуса

составляет угол подъема улицы в Северном Уэльсе, которую на днях признали самой крутой в мире. В Книгу рекордов Гиннесса дорога со сложно произносимым названием Ffordd Pen Llech попала благодаря активистам городка Харлех. К слову, и до этого местечко было популярным у туристов: здесь находится средневековый замок, построенный Эдуардом I в XIII веке. Звание «крутости» британцы отвоевали у новозеландцев. Прежний рекордсмен — Болдуин-стрит в Данидине с высотой в 35 градусов.

Источник: «Интерфакс»

Настроение

Кубышка на старость

Большинство россиян, задумываясь о старости, не рассчитывает, что на пенсию реально прожить, поэтому выбирает разные способы накопления. Так, почти четверть имеет банковский вклад. Каждый пятый хранит рубли и/или валюту «под матрасом». Еще 14% заявили, что выбрали вклад в негосударственном пенсионном фонде. Немного, но есть среди россиян и те, кто предпочитает «продвинутые» методы накопления. Например, 8% инвестируют в землю и недвижимость, 4% покупают золото и другие драгоценные металлы, 3% — акции и облигации, 2% — обладатели индивидуального инвестиционного счета. Между тем каждый третий из сберегающих россиян признается, что тревожится за сохранность накоплений.

Источник: ВЦИОМ