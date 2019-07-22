Николай Константинов, математик

Кошка-первопроходец

Первый компьютерный мультфильм появился в СССР еще в 1968 году. Такую сенсационную новость преподнесла широкой публике книга «Приход кошки», ее презентация на днях прошла в Германии. Авторы книги рассказывают об анимационном фильме «Кошечка», который был создан советскими математиками. В коротком ролике силуэт кошки выгибает спину, движется и шипит на зрителя. Начали съемку мультфильма в лаборатории основоположника создания искусственного интеллекта Александра Кронрода в Институте теоретической и экспериментальной физики, но после того как автор подписал письмо в защиту математика-диссидента Есенина-Вольпина, лабораторию закрыли. Продолжил работу Николай Константинов в Институте проблем управления вместе с сотрудниками кафедры научной кинематографии МГУ. Движение кошки моделировалось системой дифференциальных уравнений второго порядка на БЭСМ — быстродействующей электронно-счетной машине. Это была самая производительная ЭВМ в Европе, которая могла выполнять 8000–10 000 операций в секунду. В своей статье 1974 года Константинов писал, что в будущем такие программы можно будет использовать при создании художественных мультфильмов. Остается добавить, что сам Константинов стал одним из самых знаменитых математиков-педагогов, который заложил основу современного математического образования, и до сих пор работает в московской школе №179.

Елена Кудрявцева