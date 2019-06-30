Skyscanner признал проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Поисковая система Skyscanner работает над тем, чтобы вернуть рейсы в Крым в поисковую выдачу. «Мы подтверждаем временные проблемы с отображением Симферополя в результатах выдачи сайта. В настоящее время принимаются действия по идентификации проблемы и ее скорейшему решению»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе агрегатора.

Ранее “Ъ” сообщил, что перелеты в Крым оказались недоступны в Skyscanner. Блокировка могла произойти в результате санкций, которые ЕС ввел в отношении России после референдума в Крыму, предполагали участники рынка.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Skyscanner пролетает мимо Крыма».