Skyscanner пролетает мимо Крыма

Перелеты в Крым оказались недоступны в Skyscanner — это одна из крупнейших систем поиска авиабилетов. Это могло произойти в свете санкций, которые ЕС ввел в отношении России после референдума в Крыму, предполагают участники рынка. Длительное прекращение выдачи авиабилетов в Крым может стоить поисковику части лояльной аудитории: в летние месяцы на перелеты в Симферополь приходится до 10% продаж авиабилетов в сегменте e-commerce.

Из выдачи поисковой системы Skyscanner исчезли авиабилеты в Симферополь. Перелеты не отображались 28 июня с утра до вечера ни из одного крупного города России. В самой компании не смогли объяснить причину случившегося. Один из собеседников “Ъ”, знакомых с деятельностью компании, настаивает, что речь идет о технических неполадках. Другой источник “Ъ” на туристическом рынке считает, что нет ничего удивительного в том, что компании пришлось прекратить работу в Крыму. «Санкции США предполагают, что если бизнес не работает напрямую с крымскими компаниями, то он находится в рамках правового поля. Но европейские санкции более суровые: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции»,— объясняет он.

Собеседник “Ъ” указывает, что речь, в частности, может идти о блокировки банками счетов компании.

Поисковая система Skyscanner была создана в 2002 году тремя IT-специалистами: Гаретом Уильямсом, Бэрри Смитом и Бонами Граймсом. В 2004 году компания открыла свой головной офис в Эдинбурге. В ноябре 2016 года сервис перешел под контроль Ctrip — одной из крупнейших тревел-компаний Китая. Капитализация холдинга на NASDAQ в пятницу составила $20,33 млрд. Летом 2016 года глава Skyscanner Гарет Уильямс заявлял “Ъ”, что ежедневно система обрабатывает 3 млрд запросов: это поиск авиабилетов, возможностей бронирования отелей и автомобилей. Управляющий партнер Data Insight Борис Овчинников указывает, что доля сервиса на российском рынке поиска билетов составляет около 25%. Лидером в этом сегменте он называет Aviasales с долей около 50%.

На сайте других крупных поисковых систем — Momondo, Kayak и Aviasales — в пятницу проблем с авиабилетами из городов России в Симферополь не возникало. Представитель Aviasales пояснил “Ъ”, что компания провела аудит и существующие нормы при модели дистрибуции не запрещают искать билеты в Симферополь. Борис Овчинников объясняет, что e-travel-компании в своей работе используют достаточно высокие технологии и их географическая привязка к стране местонахождения и регистрации носит скорее формальный характер.

Опрошенные “Ъ” тревел-агентства, работающие в сегменте e-commerce, заявили, что не получали от Skyscanner никаких предупреждений относительно работы в Крыму. Один из собеседников “Ъ” на туррынке предполагает, что, возможно, Skyscanner не принимала принципиального решения отказываться от региона, но одна из использованных мощностей сервиса в какой-либо стране была заблокирована в рамках санкций. Туристические сервисы уже не первый раз испытывают сложности с работой в Крыму. Так, полуостров традиционно не представлен в системе бронирования Airbnb. Сервис Booking.com с лета прошлого года работает на полуострове в ограниченном режиме: так, на сайте недоступен рейтинг отелей, а для просмотра возможных вариантов необходимо поставить отметку, что речь идет о путешествии по работе. Поиск авиабилетов в Крым недоступен на сервисе Expedia.

Согласно данным министерства курортов и туризма Крыма, в прошлом году регион посетили 6,8 млн туристов, 37% из которых прилетели на самолете. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке указывает, что Крым считается важным направлением для рынка e-travel, особенно в летние месяцы, когда на него может приходиться до 10% онлайн-продаж авиабилетов. Опрошенные “Ъ” компании заявили, что не получали никаких сообщений Skyscanner о прекращении работы в Крыму. Один из собеседников “Ъ” пояснил, что для Skyscanner речь сейчас идет скорее о потере лояльной аудитории: не найдя несколько раз билетов в Крым, пользователь может переориентироваться на другой сервис.

Александра Мерцалова