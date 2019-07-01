51,4 процента составил годовой рост чистого финансового результата российских компаний в январе—апреле 2019 года, свидетельствуют данные Росстата. Показатель, который является прибылью до налогообложения и не учитывает положения бюджетного и финансового секторов, а также малых компаний, быстрее всего рос в строительстве (5,8 раза), торговле (в 2,3 раза), обработке (80,8%) и сельском хозяйстве (79,3%). Снизился показатель лишь в добыче нефти и газа (на 13%) и водоснабжении и управлении отходами (на 30%). Прибыль прибыльных компаний выросла на 33,4%, а убытки убыточных предприятий — снизились на 24,6%. Доля убыточных организаций за год снизилась на 1,2 процентного пункта, до 33%.