Музейные ночи

В расчистившемся, будто небо от туч, летнем светском расписании особенно хорошо видны крупные мероприятия важных музеев. Таких на прошлой неделе было три: сначала в Москве музей Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой «Гараж» пригласил гостей на вернисаж выставки «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100», а потом и в Noor Bar, затем светские сводки два дня подряд отражали события в Государственном Эрмитаже. Там праздновали десятилетие отношений между музеем и Фондом им. М. Т. Абрахама. Днем позже состоялся традиционный Благотворительный бал в Зимнем дворце при поддержке Mercury.

Экологический вопрос музей «Гараж» поднял отчетливо и громко. Тема действительно актуальная во всем мире, а наша страна пока не в авангарде экологических движений. И пока светская дама Елена Перминова в своем инстаграме порицает салон красоты «Бюро Beauty» за пластиковые трубочки для напитков вместо бумажных, ее водитель, готова спорить, ожидает ее в автомобиле с включенным двигателем. В «Гараже» впрочем, демонстрировали не только прогрессивные идеи, но и прогрессивные отношения после отношений. К смеющейся и позирующей сообща фотографам распавшейся два года назад паре Роман Абрамович—Дарья Жукова теперь присоединились свежеразведенные Софья и Сергей Капковы: вместе пока не фотографируются, но нисколько друг друга не избегают.

В Петербурге солнцем торжественных церемоний и ужинов был, конечно, директор Государственного Эрмитажа профессор Михаил Пиотровский. В пятницу десятилетие сотрудничества с Фондом им. М. Т. Абрахама и его президентом Амиром Гроссом Кабири отметили сначала церемонией вручения дара от фонда музею: Эрмитаж получил три гипсовые скульптуры Эдгара Дега и две работы Владимира Стерлигова на общую сумму примерно $7 млн. «Для нас очень важно получить эти эскизы Стерлигова,— отметил господин Пиотровский.— Они были написаны здесь, в послевоенном Эрмитаже». Эскизы должны были стать масштабными полотнами о восстановлении музея после ленинградской блокады, однако картины так и не были заказаны, по словам господина Пиотровского, из-за «ленинградского дела». Перед торжественной церемонией дарения в Зимнем дворце гостей господина Кабири, среди которых были Инна Баженова, Кристина Краснянская и Ксения Чилингарова, сводили на экскурсию в Галерею драгоценностей Эрмитажа — вероятно, в назидание: изрядную часть коллекции там составляют подарки, которые получала династия Романовых, в разное время и по разным поводам. Далее последовал не менее торжественный Шаббат-ужин в отеле «Кемпински Мойка 22».

Следующим вечером состоялся благотворительный прием, во время которого господин Пиотровский знакомит партнеров с музейным виш-листом, а заодно дает ужин, бал и прощальный коктейль во дворе. Название этой завершающей части зарубежные друзья музея произносят с особой радостью: possoshok! Главными партнерами мероприятия второй год остаются ювелирный бренд Mercury и ДЛТ. Помимо дорогих музею гостей в диапазоне от Александра Невзорова с черепастым браслетом до Андрея Малахова в небесного цвета бархатном смокинге здесь в этот раз почти встретились режиссер и соавтор российского проекта на Венецианской биеннале этого года Александр Сокуров и кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов. Почти — потому что господин Беглов решил ограничиться приветственным коктейлем и аттракционом часов «Павлин», тогда как господин Сокуров в силу не очень хорошего самочувствия присоединился к вечеринке уже во время ужина в Иорданской галерее.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”