Президент Южной Кореи подтвердил встречу Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп сегодня, 30 июня, встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. «Впервые в истории лидеры США и Северной Кореи будут стоять лицом к лицу в пограничном пункте Пханмунджом и пожмут друг другу руки»,— сказал он на пресс-конференции с американским лидером в Сеуле (цитата по ТАСС).

Ранее Дональд Трамп написал у себя в Twitter о планах встретиться с Ким Чен Ыном, «чтобы обменяться рукопожатием и сказать привет». При этом в Северной Корее отметили, что считают идею новой встречи двух лидеров «интересной».

Напомним, в мае КНДР запустила два снаряда в восточном направлении. Дональд Трамп тогда заявил, что Северная Корея пока не готова к переговорам с США. Пхеньян на это ответил, что не будет вести переговоры с Вашингтоном по денуклеаризации полуострова, пока американская сторона не изменит подход к выстраиванию отношений.

До этого 27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил снять санкции с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите в Ханое — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».