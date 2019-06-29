КНДР считает идею встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа «интересной»

Северная Корея считает «интересной» идею президента США Дональда Трампа о новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне (ДМЗ). Заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи приводит ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

«Однако мы не получали официального предложения на этот счет»,— отметил замминистра. Он добавил, что эта встреча может стать «хорошей возможностью для улучшения двухсторонних отношений» между странами.

Ранее президент США заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне по пути на переговоры с президентом Южной Кореи. Представитель президентской администрации Южной Кореи уточнил, что договоренности о встречи «пока нет», напомнив, что Сеул выступает за диалог КНДР и США.

Напомним, КНДР в мае запустила два снаряда в восточном направлении. Господин Трамп тогда сказал, что КНДР пока не готова к переговорам с США. В ответ КНДР заявила, что не будет вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова, пока американская сторона не изменит подход к выстраиванию отношений с ней.

До этого 27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите в Ханое — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».