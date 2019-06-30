Трамп может посетить наблюдательный пункт в корейской демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп не исключил, что посетит демилитаризованную зону (ДМЗ) во время поездки в Южную Корею, американские чиновники, знакомые с планом визита, говорили, что он предполагал посещение наблюдательного пункта Уэлетт в ДМЗ, сообщает The Washington Post.

Господин Трамп ранее сообщил, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Я бы встретился с ним на границе/ДМЗ, чтобы обменяться рукопожатием и сказать привет»,— написал президент США в Twitter.

При этом в графике Дональда Трампа встреча с Ким Чен Ыном не значится.

Северная Корея сочла «интересной» идею президента США Дональда Трампа о новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ДМЗ. «Однако мы не получали официального предложения на этот счет»,— заявил представитель МИД КНДР.