Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Кин Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей, чтобы поприветствовать друг друга. Такое сообщение господин Трамп опубликовал в своем Twitter.

«После нескольких очень важных встреч с председателем КНР Си я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун. Когда я буду там, если председатель КНДР Ким сочтет нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться»,— написал президент США.

Свою запись господин Трамп сопроводил восклицательным и вопросительным знаками.

Позднее представитель президентской администрации Южной Кореи уточнил, что договоренности о встречи «пока нет», напомнив, что Сеул выступает за диалог КНДР и США. Сам господин Трамп сказал, что не согласовывал встречу с Ким Чен Ыном. «Я просто запустил пробный шар, потому что я не знаю, где он сейчас. Может быть, он не в Северной Корее»,— отметил президент США.

Ранее господин Трамп отправил Ким Чен Ыну письмо. По словам главы КНДР, в письме было «отличное содержание».

Напомним, КНДР в мае запустила два снаряда в восточном направлении. Господин Трамп тогда сказал, что КНДР пока не готова к переговорам с США. В ответ КНДР заявила, что не будет вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова, пока американская сторона не изменит подход к выстраиванию отношений с ней.

До этого 27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите в Ханое — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».