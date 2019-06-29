РПЦ предложила изучать священные тексты в рамках школьной программы по литературе

Современным школьникам не помешало бы знакомиться с религиозными текстами на уроках литературы, заявил глава синодального отдела внешних связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Школьники учатся одиннадцать лет. В это время они не читают ни Библию, ни Тору, ни Коран, являющиеся важнейшими литературными произведениями, совсем как «Слово о полку Игореве», приводит «Вести.ру» выдержку из программы.

В начале 2018 года интерактивный образовательный проект, направленный на знакомство школьников с традиционными религиями России в игровой форме был представлен в Мосгордуме. Фонд поддержки образования «Ноосфера» предлагает ученикам 4–6-х классов раскрасить пасхальное яйцо, украсить кипу, выложить мусульманский орнамент и создать буддистскую мандалу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Московским школьникам дадут украсить кипу и яйцо».