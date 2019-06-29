Дональд Трамп и Си Цзиньпин взяли тайм-аут

США и Китай взяли паузу в торговой войне. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не будет вводить новые пошлины на товары из КНР. Встреча американского и китайского лидеров была одной из самых ожидаемых на саммите большой «двадцатки» в Японии. Еще накануне переговоров СМИ предполагали, что стороны прервут торговую войну. Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа эти ожидания подтвердила.

Стороны договорились возобновить переговоры и заключить торговое соглашение, которое устроило бы и Пекин, и Вашингтон. Это будет иметь историческое значение, заявил Дональд Трамп. Помимо этого, он рассказал, что сейчас обсуждается вопрос исключения китайской Huawei из черного списка. Долго ли продлится перемирие? И кто может выиграть из-за приостановки торговой войны США и КНР? Эти вопросы «Ъ FM» задал профессору Высшей школы экономики Алексею Портанскому.

«За последние два года подобная ситуация возникала уже неоднократно. Нет достаточно твердых оснований, чтобы считать, что война не возобновится. У Дональда Трампа импульсивный характер, он может в течение суток-двух поменять свое мнение. Противоречия между двумя экономическими сверхдержавами носят фундаментальный характер. Для Вашингтона в этом противостоянии ставкой является не просто дефицит торгового баланс США, а борьба за то, чтобы оставаться лидером глобальной экономики, державой номер один. Перемирие выгодно всем. Любая договоренность, даже временная, позитивно влияет на рынки, в том числе сырьевые. А мы страна, которая экспортирует в основном сырье, поэтому для нас это тоже хорошая новость. Но можно ожидать самых разных вариантов развития событий», — заявил Портанский.

Трамп и Си Цзиньпин решили приостановить торговую войну, поскольку она невыгодна обеим сторонам, считает ведущий научный сотрудник Института дальнего Востока РАН Василий Кашин. Но на серьезные уступки Пекин и Вашингтон идти пока не готовы, отмечает эксперт: «Стороны не заинтересованы в эскалации кризиса сейчас. Методы торговой войны, которые использует администрация Дональда Трампа, становятся все менее эффективным. Введение новых тарифов имеет тяжелые последствия как для американских компаний, так и для компаний стран-союзников США — Япония, Южная Корея — они встроены с Китаем в одни производственные цепочки.

Настало время снизить интенсивность торговой войны. Но нельзя забывать, что она была лишь частью общей американской политики по сдерживанию Китая.

Я думаю, что последуют длительные переговоры. Веротяно уступкой с китайской стороны, и Си Цзиньпин уже об этом заявил, будет увеличение импорта из США. Ключевой проблемой являются споры из-за претензий Штатов к китайской экономической и промышленной политике. Скорее всего, мы будем наблюдать переговоры, которые долгое время не будут приносить результата».

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина прокомментировал глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин. Он заявил, что торговое перемирие США и Китая принесет временное успокоение. И добавил, что реакция рынков окажется очень умеренной.

Илья Сизов