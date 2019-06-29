Сумма и сроки выплат задолженности России ПАСЕ еще не установлены

Документ-протокол о сумме и графике платежей России в Совет Европы еще не подписан и до 30 июня взносы выплачены быть не могут, сообщил заместитель министра Министерства финансов России Сергей Сторчак журналистам. По его словам, сейчас есть только политическое решение, экономическую маршрутную карту еще предстоит составить.

«Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит»,— заявил господин Сторчак (цитата по «Интерфакс»).

Также замминистра допустил возможность единовременного платежа по задолженности России перед Советом Европы, как только будет установлена сумма и график. «Скорее всего, мои коллеги, возможно мой департамент, будут отрабатывать специальный документ, пройдет выверка до копейки, сколько мы обязаны заплатить за период неплатежей»,— добавил господин Сторчак. Когда планируется создать документ по выплатам, чиновник не сообщил.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией, задолженность России перед Советом Европы составляет примерно € 85 млн.

26 июня в ходе голосования в Страсбурге полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), утраченные в 2014 году из-за событий в Крыму, были восстановлены в полном объеме. За восстановление проголосовали 116 депутатов Ассамблеи, против — 62. В знак несогласия с решением органа делегации семь стран — Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии — приняли решение покинуть сессию.

Подробнее о возвращении российских полномочий в ПАСЕ читайте в материале “Ъ” «“Россия одержала полную победу” ».