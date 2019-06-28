«Это самомедвеженцы!»

Сразу четыре представителя «Единой России» в Госсовете Татарстана намерены переизбираться в республиканский парламент самовыдвиженцами. Двое из них — Фарид Минигулов и Николай Рыбушкин — пять лет назад шли в Госсовет от партии власти. Ренат Мистахов и Ильдар Шамилов примкнули к фракции единороссов после своего избрания. Депутаты заявляют, что в качестве самовыдвиженцев смогут представлять «интересы широких слоев населения». Оппоненты «Единой России» связывают такой тренд с падением рейтингов партии власти.

На выборы в Госсовет Татарстана самовыдвиженцами заявились уже четыре депутата «Единой России» в нынешнем созыве республиканского парламента. Это доцент кафедры уголовного права Казанского федерального университета Николай Рыбушкин (Айдаровский одномандатный округ в Казани), гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов (Зареченский округ в Казани), глава судостроительной корпорации «Ак барс» Ренат Мистахов (Волжский округ в Зеленодольском районе) и заместитель гендиректора КамАЗа по безопасности Ильдар Шамилов (Вахитовский округ в Набережных Челнах).

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Пять лет назад на выборах в Госсовет Татарстана господа Рыбушкин и Минигулов были кандидатами «Единой России». Они победили с результатами 75,2% и 69,8% соответственно. При этом господин Минигулов не является членом партии, но после вступил во фракцию единороссов. Господин Рыбушкин стал членом близкой к партии власти депутатской группы «Татарстан — новый век».

Члены «Единой России» Ильдар Шамилов и Ренат Мистахов и прежде избирались в качестве самовыдвиженцев (в 2014 году получили 74,1% и 78,4% голосов соответственно). После избрания в Госсовет оба вступили во фракцию «Единой России» и продолжают в ней работать.

В этом году «Единая Россия» формировала списки по итогам праймериз. В округах Рената Мистахова и Ильдара Шамилов предварительное голосование не проходило. В Айдаровском округе против господина Рыбушкина единороссы выставили министра спорта Татарстана Владимира Леонова. По Зареченскому округу кандидатом «Единой России» должен стать глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. Однако оба выдвиженца партии власти документы в окружные комиссии пока не представили.

«Сергей Александрович Миронов пользуется заслуженным авторитетом среди жителей Кировского и Московского района, и мы уверены, что он получит серьезную долю голосов избирателей. В будущем в избирательной кампании Фарида Гертовича обязательно будет учитываться это обстоятельство»,— заявили вчера «Ъ» в избирательном штабе господина Минигулова. Представители кандидата подтвердили, что он действительно входит во фракцию единороссов, но «в самой партии он никогда не состоял»: «Пятилетняя деятельность в Госсовете доказала важность более плотной работы с людьми. Поэтому Фарид Минигулов принял решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца, что позволит, в случае прохождения в Госсовет, более качественно представлять интересы широких слоев населения».

В татарстанском отделении «Единой России» к участию представителей партии в выборах в качестве самовыдвиженцев отнеслись спокойно. «Николай Рыбушкин, Фарид Минигулов, Ренат Мистахов и Ильдар Шамилов в праймериз не участвовали и поэтому не могли быть выдвинуты партией. Принципиальная позиция партии на выборах, что главная задача для каждого кандидата – встречи с людьми. На выборах 8 сентября жители Татарстана решат, кто из кандидатов получит мандат депутата»,— заявили «Ъ» в региональной пресс-службе единороссов. С другими депутатами «Ъ» связаться не удалось.

Это не первый случай, когда близкие к властям кандидаты идут на выборы самовыдвиженцами. Так, в прошлом году «Единая Россия» вообще не выставила ни одного своего кандидата на дополнительные выборы в думу Казани и горсовет Набережных Челнов. Все вакантные мандаты получили бизнесмены-самовыдвиженцы. Также единороссы отказались тогда от участия в довыборах в Госсовет по Чуйковскому округу. В парламент прошел основатель сотрудничающего с мэрией Казани благотворительного фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов. Сейчас по Чуйковскому округу самовыдвиженцем заявился глава казанской клинической больницы № 7 Артур Делян. «Единая Россия» выдвигает министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, но он в итоге может отказаться от участия в выборах.

Председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин считает логичным, что часть депутатов «Единой России» пытается пройти в Госсовет самовыдвиженцами: «Есть раздражение от несменяемости власти, рейтинг "Единой России" резко упал после пенсионной реформы». Он отмечает, что в основном самовыдвиженцы выдвигается в крупных городах и на протестных территориях. «В Осиново, где хотят строить мусоросжигательный завод (МСЗ), никто любви к "Единой России" точно не испытывает»,— приводит он пример Волжского округа, где от «Яблока» выдвинулась один из лидеров движения против МСЗ Вера Керпель.

«Это не самодвиженцы, а самомедвеженцы! — заявил «Ъ» первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов. — Понимаете, власти просто не хотят класть яйца в корзину. Но как бы кто ни красился, все равно их краску видно». Господин Миргалимов ожидает, что в скором времени на выборы заявятся еще несколько самовыдвиженцев, близких к властям. По его информации, «Единая Россия» может уступить им порядка десяти округов.

«Тактика идти без партийного бренда в других субъектах России более распространенная»,— считает профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев. Он приводит в пример Москву, где ни один провластный кандидат не выдвигается от единороссов. «Такой тактический ход не запрещен, он позволяет затушевать неприятие электората, позволяет представлять интересы как бы всех избирателей»,— пояснил эксперт.

Кирилл Антонов