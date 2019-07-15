Последняя тайна тюрьмы Шпандау

Андрей Плотников написал книгу о тюрьме Шпандау и смерти ее последнего заключенного — Рудольфа Гесса. Для «Д» автор, проведший несколько лет в должности надзирателя межсоюзной тюрьмы от СССР, подготовил статью об этой загадочной истории.

Из 24 главных нацистских военных преступников, преданных суду Международного военного трибунала в Нюрнберге, семь были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

В частности, пожизненное заключение получили: Рудольф Гесс, заместитель фюрера по партии и второй по очереди преемник Гитлера после Геринга; Вальтер Функ, советник Гитлера по экономическим вопросам, министр экономики, генеральный уполномоченный по военной экономике Германии; Эрих Редер, главнокомандующий военно-морским флотом Германии, адмирал-инспектор военно-морского флота.

Для отбытия наказания Контрольный совет над Германией выбрал старое здание тюрьмы в берлинском районе Шпандау. Четырехэтажное здание было построено в 1881 году и рассчитано на содержание до 800 заключенных. Осужденные Международным военным трибуналом нацистские преступники были переведены из Нюрнбергской тюрьмы в тюрьму Шпандау 18 июня 1947 года. С этой даты тюрьма стала носить название «Межсоюзная тюрьма Шпандау».

Заключенных доставили в Берлин из Нюрнберга самолетом британских военно-воздушных сил. С аэродрома их везли в автобусе под усиленной охраной. По прибытии в тюрьму Шпандау каждому заключенному присваивался личный номер по порядку их выхода из автобуса. Последним выходил Рудольф Гесс, так он стал заключенным №7. С этого момента они утратили свои имена и фамилии, обращались к ним только по номерам.

Управление Межсоюзной тюрьмой Шпандау осуществлялось дирекцией тюрьмы в составе четырех директоров, по одному представителю от каждой из союзных держав.

Внешнюю охрану тюрьмы Шпандау помесячно несли воинские караулы четырех стран. Смена председательствующего директора и караулов наружной охраны происходила в 12:00 первого числа каждого месяца. Внутренняя охрана тюрьмы обеспечивалась круглосуточным несением совместного дежурства гражданскими надзирателями стран-союзников.

Основные расходы по содержанию Межсоюзной тюрьмы Шпандау нес западноберлинский сенат — до 1 млн западногерманских марок.

Заключенные размещались в одиночных камерах, но работа, посещение тюремной церкви и прогулки были общими. Разговоры заключенных между собой запрещались. Зимой заключенные работали внутри тюремного здания, клеили конверты. В теплое время года работы велись во внутреннем дворе тюрьмы, предназначавшемся ранее для прогулок арестантов.

Питание заключенные получали по нормам обычного немецкого тюремного пайка. Большим подспорьем были овощи, выращиваемые здесь же. На кухню из сада доставлялись свежие бобы, капуста, сельдерей, свекла, картофель, лук, салат, тыква, петрушка и даже клубника. Но согласно порядку, существующему в тюрьме, семерым заключенным запрещалось есть клубнику, которую они разводили. Это был уже «комфорт».

Заключенным разрешалось свидание с родственниками один раз в два месяца длительностью 15 минут. На свидание одновременно допускался только один человек. Разрешалось писать и получать не более чем одно письмо в течение месяца. Вся входящая и исходящая корреспонденция контролировалась тюремной администрацией.

В 1954 году в Устав Межсоюзной тюрьмы Шпандау были внесены некоторые изменения, облегчающие жизнь заключенных. В частности, были разрешены разговоры между собой во время работ и прогулок, увеличены длительность и частота свиданий, принято решение о выписке четырех ежедневных газет.

1 октября 1966 года по истечении 20-летнего срока заключения из тюрьмы освобождены Ширах и Шпеер. С этого момента в Межсоюзной тюрьме Шпандау остался единственный заключенный №7 — Рудольф Гесс.

Неудачный пилот

Рудольф Гесс и гитлеровский министр иностранных дел Иохим Риббентроп обедают в перерыве Нюренбергского процесса Фото: PA Images via Getty Images

Рудольф Гесс родился в 1894 году в Александрии. Египет в то время был британской колонией. Добровольцем ушел на фронт во время Первой мировой войны. По личной просьбе Гесс был командирован в школу летчиков, окончил ее и получил назначение на фронт. Но Первая мировая война закончилась, и лейтенанта Гесса уволили со службы.

В 1919 году Гесс поступил в Мюнхенский университет, а в 1920 году встретил Гитлера, выступавшего в мюнхенской пивной с речью о предательстве фронтовых солдат со стороны германского руководства. Гесс полностью разделял эти идеи. С этого дня началась их дружба и совместная работа. Вскоре Гитлер возглавил Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП), а Гесс все больше превращался в его секретаря.

Во время «Пивного путча» 1923 года Гесс руководил студенческим батальоном СА, а после его подавления вместе с Гитлером находился в заключении в крепости Ландсберг. В тюрьме Гитлер работал над своей книгой «Майн кампф», а Гесс исполнял сразу несколько ролей: партнера в споре, машинистки, первого слушателя и консультанта. После освобождения из Ландсберга Гитлер начал борьбу за легальный проход НСДАП на выборах в Рейхстаг. Гесс всегда был рядом со своим «фюрером». Этот титул для Гитлера также придумал Гесс. В 1933 году Гитлер стал рейхсканцлером, а Гесс — заместителем фюрера. Именно под контролем партийной империи Гесса была создана медицинская служба «расовой политики», выявляющая еврейскую, цыганскую, славянскую кровь и доказывающая превосходство немецкой расы над другими.

10 мая 1941 года на двухмоторном истребителе-бомбардировщике «Мессершмитт-110» Рудольф Гесс улетел из Аугсбурга под Мюнхеном в Великобританию. Перелет был осуществлен только с третьей попытки, дважды по техническим причинам Гессу пришлось возвращаться на свой аэродром. В мае 1941 года перелет наконец состоялся. Через пять с лишним часов полета Гесс достиг своей цели — поместья герцога Гамильтона в Шотландии. Гесс вывел самолет к поместью, дважды пролетел над ним, однако не смог разглядеть взлетно-посадочную полосу. Тогда он решил прыгать с парашютом, чего никогда ранее не делал.

В ходе бесед с английскими чиновниками Гесс заявил, что Англии ни за что не выиграть войну, которую она ведет с Германией с 1939 года, поэтому разумнее было бы заключить мир. При этом Германии и ее союзникам должно гарантироваться беспрепятственное господство над Европой, а Великобритания должна единственно управлять своей империей. Мир с Великобританией был нужен Гитлеру для беспрепятственного похода на СССР. План нападения Германии на Советский Союз был уже утвержден, Гесс о нем знал и, очень вероятно, предложил Англии также совместное участие в этом походе. Премьер-министр

Уинстон Черчилль от каких-либо переговоров отказался, и до конца Второй мировой войны Гесс оставался в Великобритании в качестве военнопленного.

С проводом на шее

Смена караулов союзных войск перед входом в Шпандау Фото: AP

После того как в тюрьме Шпандау остался единственный заключенный, и в связи с солидным возрастом, в режиме содержания заключенного были сделаны определенные послабления. В тюрьме была введена должность санитара, который не только следил за состоянием здоровья подопечного, но и проводил уборку в его камере, оказывал разнообразную помощь. В тюремном саду был установлен маленький домик, в котором заключенный мог отдохнуть во время прогулок.

17 августа 1987 года американский надзиратель Джордан вывел заключенного №7 на прогулку в сад и в нарушение служебных обязанностей оставил его одного без присмотра в садовом домике. Спустя некоторое время американец заглянул в домик и обнаружил Гесса лежащим на полу. Вокруг его шеи был обвит электрический провод-удлинитель. Другой конец был привязан к ручке окна садового домика. Заключенный был без сознания. Джордан сообщил о происшествии старшему дежурному надзирателю, который попытался вызвать в тюрьму санитара. Но того не было на месте. Внешнюю охрану тюрьмы Шпандау в августе нес караул Соединенных Штатов, и американский надзиратель обратился с просьбой о помощи к часовому на вышке. Вскоре в сад прибежали два американских военнослужащих-фельдшера из состава караула и стали делать заключенному искусственное дыхание. Потом прибыл тюремный санитар и британский военный врач, затем пришла машина скорой помощи. Заключенный был отправлен в британский военный госпиталь в Западном Берлине, где после безуспешных попыток вернуть его к жизни была констатирована смерть.

Так как тюрьма Шпандау располагалась в британском оккупационном секторе Берлина, расследование обстоятельств смерти Рудольфа Гесса проводили сотрудники британской военной полиции. Основной вывод следствия — заключенный №7 покончил жизнь самоубийством; это подтверждает и найденная у него предсмертная записка. После завершения расследования все материалы следствия были засекречены британской стороной и недоступны для широкого пользования.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми еще в 1982 году между правительствами Великобритании, Франции, СССР и США, после смерти тело Гесса было передано семье. Тюремный архив был отснят на пленку, и копии переданы каждой из четырех сторон. Подлинники документов уничтожены.

Через несколько лет после завершения работы тюрьмы Шпандау вышла книга бывшего тюремного санитара, в которой утверждалось, что Гесса убили сотрудники британской специальной службы, переодетые в форму американских военнослужащих. За британских агентов санитар выдавал двух американских военных фельдшеров, которые в день смерти Гесса раньше санитара прибыли в тюремный сад и пытались оказать заключенному первую помощь. Мотив убийства, по мнению санитара, был следующий: в случае выхода Гесса на свободу он мог раскрыть некоторые тайны, касающиеся его переговоров с англичанами в 1941 году. Эта версия была широко подхвачена мировыми СМИ, книга санитара переиздавалась много раз на нескольких языках. Однако факты говорят о несостоятельности его версии. За год до смерти Гесса французский военный пастор Габель, на протяжении девяти лет имевший доступ в тюрьму Шпандау и являющийся духовным наставником Гесса, был разоблачен как связной заключенного с внешним миром. Пастор передавал письма, записки, послания Гесса во внешний мир и назад. Если бы у Гесса было что рассказать дополнительно о своем пребывании в Великобритании, он с успехом мог давно это сделать через пастора. В марте 1987 года Гесс оказался в британском военном госпитале с диагнозом «бронхит и воспаление левого легкого». Британские военные медики вернули 93-летнего Гесса к жизни. Неужели только за тем, чтобы через пять месяцев британские агенты задушили его в тюремном саду при множестве свидетелей, да еще посвятив в этот план американцев?

В 2013 году, через 25 лет после завершения расследования смерти Гесса, его дело было рассекречено. Автор провел изучение раскрытых документов и обнаружил целый ряд нестыковок и явных подделок в материалах следствия. В частности, выяснилось:

1. Полностью не совпадает описание формы предсмертной записки, которую достали из карманов Гесса после смерти, и той, которую официально представили миру в качестве таковой.

2. Показания французского надзирателя, который должен был находиться рядом с заключенным во время констатации смерти, подменены показаниями одного из советских надзирателей, у которых в день смерти был выходной.

3. Первый лист показаний британского специалиста-почерковеда, который проводил анализ предсмертной записки, оформлен на листе обычной бумаги, в то время как второй и третий листы на стандартных бланках для полицейского допроса.

Сомнения вызывает и текст самой «официальной» предсмертной записки. На ней не стоит дата, что нехарактерно для Гесса. Он был педантом в вопросах переписки. Ведь даже на самом машинописном письме от невестки, на обороте которого Гесс якобы сделал свое последнее послание, его рукой написано «Отвечено 14 августа». Записка подписана «Ваш большой». Но в переписке с семьей Гесс уже много лет не использовал эту подпись, заменив ее на просто «Ваш». Значительная часть короткой записки посвящена извинениям перед Фрайбург — так в семье Гесса в свое время называли бывшую секретаршу заместителя фюрера Хильдергард Фат. В 1941 году при подготовке Гесса к полету в Англию она, в частности, составляла для него ежедневные сводки погоды над Северным морем. На Нюрнбергском процессе, симулируя потерю памяти, Гесс не признал бывшую секретаршу, вызванную в суд в качестве свидетеля. Такой поступок уважаемого шефа привел женщину в замешательство, и она расплакалась на глазах у всех. В 1969 году во время свидания Гесс попросил жену передать извинения бывшей секретарше за свое поведение в Нюрнберге. Этот случай описан в книге сына Гесса. С тех времен прошло еще почти 20 лет. Неужели в 1987 году, через 40 лет после Нюрнберга, слезы секретарши снова так сильно волновали Гесса перед смертью?

Что произошло в Шпандау?

Анализ говорит о том, что Рудольф Гесс не собирался всерьез прощаться с жизнью. Он лишь хотел имитировать попытку самоубийства, чтобы привлечь к себе внимание мировых СМИ, подтолкнуть мировых лидеров снова поставить вопрос о его освобождении из заключения. Однако случайное обстоятельство привело к смерти реальной. Подделка же предсмертной записки Гесса и фальсификация материалов расследования потребовалась западным директорам тюрьмы Шпандау, чтобы отвести обвинения от американской стороны.

Все попытки вернуть 93-летнего заключенного №7 к жизни оказались безрезультатными. Вечером дня смерти американский и британский директора тюрьмы Шпандау получили от начальника британского военного госпиталя конверт с вещами, изъятыми из карманов Гесса. Там была и предсмертная записка. По ее содержанию директорам стало понятно, что показывать такую записку мировой общественности нельзя. К счастью, у них сохранилась старая предсмертная записка Гесса 1969 года. У него тогда произошло прободение язвы, он находился при смерти. По моей версии, с помощью цветного копировального аппарата директора перенесли старую записку на обратную сторону свежего письма невестки, удалив в записке дату. И в этом виде она сегодня официально известна всему миру как предсмертная записка Рудольфа Гесса. А что на самом деле было написано в реальной предсмертной записке заключенного №7, остается, видимо, последней тайной тюрьмы Шпандау.

Как и было предусмотрено союзниками, после смерти последнего заключенного тюрьму Шпандау снесли.