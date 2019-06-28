Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП

Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП. «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше»,— написал он у себя на Facebook.

В докладе ЦБ отмечалось, что что замедление роста потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост ВВП в краткосрочном периоде, но поспособствует более устойчивому росту экономики в долгосрочном.

«Объясняю: поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции — задача Банка России»,— добавил министр. По его словам, при заданном уровне совокупного спроса рост повышается тогда, когда в его структуре становится больше инвестиций, а не текущего потребления.

Максим Орешкин добавил, что лучше думать над тем, как выйти из этой ситуации, а «не искать оправдания».

Напомним, что по темпам роста потребительские кредиты обогнали ипотеку. По мнению экспертов, это произошло впервые с 2013 года. Только за апрель россиянам были выданы потребительские займы более чем на 270 млрд руб.

О влиянии потребительских кредитов на российскую экономику — в материале “Ъ FM”.