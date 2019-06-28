Минюст включил фонд «Свободная Россия» в список нежелательных организаций

Минюст включил фонд «Свободная Россия» в список нежелательных неправительственных организаций. «28 июня <…> в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд "Свободная Россия", США)»,— сообщил директор департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков (цитата по ТАСС).

Решение было принято в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения заместителя генерального прокурора.

Фонд «Свободная Россия» был создан в 2014 году. Его основала группа российских эмигрантов, которые уехали в США.