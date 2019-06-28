«Аэрофлот» готов подписать контракт на поставку 100 самолетов SSJ 100

Авиакомпания «Аэрофлот» готова подписать в нынешнем году твердый контракт на поставку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил гендиректор перевозчика Виталий Савельев. Ранее авиакомпания заключила соглашение о намерении приобрести 100 таких лайнеров. Ситуация с поставками SSJ 100 осложнилась на фоне авиакатастрофы в Шереметьево.

«Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ 100, ни от дополнительных 35 МС-21. Мы готовы подписать контракт по SSJ 100 уже в нынешнем году»,— сказал господин Савельев. Он добавил, что график поставок и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

«Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet 100 в мире: в его парке уже сейчас находится полсотни таких машин. За рубежом лайнер активно использует мексиканский авиаперевозчик Interjet, у которого насчитывается 22 таких лайнера.

SSJ 100 «Аэрофлота» потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Борт вылетел в Мурманск, но после удара молнии у него отключилась часть оборудования, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При посадке самолет ударился о землю и загорелся, погиб 41 человек. После катастрофы авиакомпания «Руслайн» вышла из переговоров о лизинге 18 SuperJet 100 из-за «репутационных рисков». При этом в надежности машины в «Руслайне» не сомневались.

О расследовании катастрофы — в статье “Ъ” «SSJ торопился к земле».

О выходе «Руслайна» из переговоров — в статье “Ъ” «SSJ 100 отказали в репутации».