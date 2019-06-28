«Ростех» продал долю в «МегаФоне»

«Ростех» продала свою долю в компании «МегаФон». «Да, мы продали»,— сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов (цитата по ТАСС).
Доля «Ростеха» составляла 1,33%. Госкорпорация получила ее в 2012 году. В 2014 году обсуждалось дополнительное приобретение акций, но позднее, в 2016 году, от этой идеи отказались.
В 2018 году «МегаФон» принял решение о делистинге своих акций с Лондонской фондовой биржи. «МегаФон Финанс» объявил о выкупе ценных бумаг по 659,26 руб. за акцию. Глобальные депозиторские расписки, принадлежащие компании, были конвертированы в обыкновенные акции. После этого была объявлена еще одну оферта по этой же цене. Свои акции на выкуп предъявили владельцы 20,36% акций компании.
Подробнее о решении компании — в материале “Ъ” «"МегаФон" теряет связь с Лондоном».
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