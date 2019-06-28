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Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Выбранный Apple подрядчик — Quanta Computer — будет собирать компьютеры Mac Pro на заводе неподалеку от Шанхая. Поскольку производство Quanta Computer находится ближе к другим поставщикам Apple в разных странах Азии, американская компания сможет снизить транспортные издержки, которые были бы выше, если бы компоненты завозились для сборки в США.

Mac Pro является самым мощным компьютером Apple и используется в первую очередь специалистами, работающими в производстве фильмов и видеоигр. Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.

Алена Миклашевская


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