СКР попросит отправить топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

По итогам обысков в офисах и квартирах топ-менеджеров группы компаний «Рольф» главное следственное управление СКР задержало директора департамента развития бизнеса группы Анатолия Кайро. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов). С учетом того что преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие будет ходатайствовать перед Басманным райсудом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ближайшее время подозреваемому планируется предъявить обвинение, после чего материалы направят в суд. По данным следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед» Сергеем Петровым. Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд руб.

Сам господин Петров находится за границей и возвращаться на родину пока не собирается. В СКР отметили, что всего в деле четверо подозреваемых. Сейчас следствие проводит допросы по делу и изучает изъятые накануне документы. При этом было отмечено, что на причастность к совершению преступления проверяются другие сотрудники ГК «Рольф», а также «устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности».

Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Господин Петров заявил, что не понимает, кому и как могла нанести ущерб сделка, которую следствие и ФСБ считают криминальной.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Все это рок-н-рольф».

Николай Сергеев