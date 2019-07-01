«Всем этим мы обязаны лучшему чекисту» За что сотрудники НКВД карали воспитанников ОГПУ

18 августа 1924 года зампредседателя ОГПУ СССР Г. Г. Ягода подписал приказ о создании в Подмосковье Болшевской трудовой коммуны для перевоспитания малолетних правонарушителей. В 1935 году в ознаменование десятилетия начала работы коммуне было присвоено имя Ягоды. А безудержное славословие в его адрес и клятвы в преданности ему, звучавшие как во время этого празднования, так и позднее, сыграли не последнюю роль в судьбе считавшейся самой передовой в СССР воспитательной организации, ее сотрудников и коммунаров.

Из стенограммы выступления начальника Административно-хозяйственного управления НКВД СССР И. М. Островского на праздновании десятилетия Болшевской трудовой коммуны, 12 июня 1935 года.

Десять лет назад товарищ Ягода положил начало невиданной в мире организации — трудовой коммуне из беспризорников и правонарушителей.

Десять лет назад, когда была организована коммуна, она была встречена недоверием общественности и враждой уголовного мира. Сейчас коммуны получили мировое признание.

Особенно большое значение первой Болшевской коммуны заключается в том, что она явилась опытным полем для всего дела трудового перевоспитания. На базе ее опыта вырос целый ряд других коммун. Она многим помогла и такому делу массовой перековки, каким явился Беломорстрой.

Всем этим мы обязаны партии Ленина—Сталина и тому, кто проводил линию партии в деле трудового перевоспитания,— нашему руководителю большевику-сталинцу, лучшему чекисту Генриху Григорьевичу Ягоде (бурные аплодисменты).

Сколько часов из своих до отказа загруженных дней отдал он коммуне. С какой любовью и внимательностью следил он за развитием коммуны, руководил ею. Каждый новый этап в жизни коммуны, каждое крупное мероприятие в ней связано с именем товарища Ягоды, осуществлялось по его заданиям.

Принципы, положенные в основу работы коммун, дали замечательные результаты. Они создали из бывших правонарушителей десятки и сотни новых людей — коммунистов, комсомольцев, директоров и инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих. Они обеспечили те успехи, с которыми пришла Болшевская коммуна к своему празднику.

Дальнейшие задачи, стоящие перед болшевскими коммунарами, совершенно четки и определенны. Их дал товарищ Ягода при последних встречах с коммунарами. О них говорится и в приказе наркома о борьбе с детской беспризорностью.

Старые болшевские коммунары должны стать кадрами в той ударной борьбе с беспризорностью, которая развертывается сейчас по решению партии и правительства. Болшевская коммуна должна быть образцом для всех остальных коммун и трудколоний и по воспитательной работе, и по производству.

Формы и методы воспитательной, общественной и бытовой работы необходимо обновлять и улучшать.

На производстве нужно бороться за высокое качество спорт-продукции и развивать ударничество и высшую его форму — отличничество.

Самая же главная задача болшевцев — выполнение лозунга товарища Ягоды, который всегда останется новым и актуальным: «Перевоспитавшись сам, помоги перевоспитаться другому».

Из стенограммы выступления бывшего начальника Болшевской трудовой колонии, начальника УНКВД Горьковского края М. С. Погребинского, 12 июня 1935 года.

В десятилетие Болшевской коммуны еще и еще раз необходимо подчеркнуть величайшую силу партии Ленина—Сталина, создавшую страну, победоносно строящую социализм, переделывающую отбросы общества в настоящих людей.

Помните, ребята, что «фабрику людей» мог создать товарищ Ягода потому, что он сын великой нашей родины, что он большевик, что он верен своей партии, он — достойный ученик Сталина, проводивший указания партии Ленина—Сталина. Именно это обеспечило победу.

Подводя итоги десяти лет, надо помнить, что в вашей среде есть еще много нехорошего, мещанского, уркаганского, непролетарского.

Лучшей порукой дальнейшего роста будет беспощадное разоблачение всего нездорового, гнилого, беспощадная борьба со всеми, кто мешает вашему делу, и тогда ваша жизнь будет светлой, радостной жизнью — жизнью свободных граждан великой нашей родины.

Из письма помощника управляющего Болшевской трудовой коммуной по производственной части инженера М. Ф. Соколова наркому внутренних дел СССР Г. Г. Ягоде, которое вместе с ним подписали около 7 тыс. коммунаров коммун имени Дзержинского и Ягоды, 1936 год.

Дорогой Генрих Григорьевич!

Вы нам неоднократно рассказывали о том, как великий Сталин поручил ЧК нас, правонарушителей, переделать в полезных людей.

Пламенный Дзержинский и вы, достойный ученик Сталина, создали все условия для перевоспитания нас в равноправных граждан Советской страны.

Мы теперь сами руководим работой и жизнью коммуны и трудовыми колониями в нашей стране. Тем острее мы чувствуем теперь, как много трудов, сил, любви было вложено вами, Генрих Григорьевич, в дело переделки нас, обреченных на гибель.

Как садовник выращивает дерево, так вы, Генрих Григорьевич, растили нас, и только потому я, Соколов, бывший вор, теперь член ВКП(б) и главный инженер коммуны с производственным оборотом в 81 млн руб. (на фабриках коммуны производили теннисные ракетки, лыжи, коньки и другой спортинвентарь.— «История»).

Чуваев, Михайлов, Беспалов, Фиолетов, Каминский, Новиков — члены ВКП(б), директора, руководители, заведующие цехами, мастера, бригадиры, стахановцы — это все воспитанные вами из правонарушителей, теперь живущие радостной, веселой жизнью, гордясь своей страной, своим народом, своим Сталиным.

Первая трудовая коммуна была удачным опытом. Через три года вами была организована вторая трудовая коммуна, а затем те же принципы перевоспитания в более широком масштабе были перенесены на исправительные трудовые лагеря НКВД. В результате бывшие преступники стали активными и порой героическими участниками таких грандиозных строительств, как Беломорско-Балтийский канал им. Сталина, Москва—Волга и др.

Тем самым бывшие расхитители, мешавшие социалистическому строительству, сами создают новые ценности социалистической стране.

Верно сказал в Болшевской коммуне М. Горький: «Раньше раздевали, теперь начинаете одевать», т. е. что мы раньше грабили страну, а сейчас принимаем участие в социалистическом труде всей нашей родины.

«Верно сказал в Болшевской коммуне М. Горький: “Раньше раздевали, теперь начинаете одевать”» (на фото — Горький и Ягода (справа) в Болшевской трудовой колонии) Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Ваша двенадцатилетняя работа по переделке правонарушителей дала блестящие результаты. Вновь рождены тысячи новых людей, многие таланты многонациональной нашей страны нашли себя в коммунах-колониях.

(Г. Г. Ягода был арестован 28 марта 1937 года. Узнав об этом, первый начальник Болшевской трудовой коммуны комиссар госбезопасности 3-го ранга М. С. Погребинский 4 апреля 1937 года покончил с собой. Тех, кого сочли соратниками и приверженцами Ягоды, репрессировали. Старший майор госбезопасности И. М. Островский был арестован 29 марта 1937 года, расстрелян 21 июня 1937 года. Аресты в Болшевской колонии начались летом 1937 года. Известно, что за три дня было арестовано более 400 человек. Инженера М. Ф. Соколова арестовали 8 декабря 1937 года, расстреляли 2 января 1938 года. 11 мая 1937 года имя Ягоды было исключено из названия Болшевской коммуны. С 1 января 1939 года трудовые коммуны НКВД перестали существовать, и Болшевская была преобразована в комбинат по производству спортивного инвентаря.)

Публикация Светланы Кузнецовой