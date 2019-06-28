Горьковский автозавод выплатит 5,7 млн рублей дивидендов за 2018 год

На общем собрании акционеров ПАО «Горьковский автомобильный завод» было принято решение не выплачивать дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям, а на каждую привилегированную начислить 3,92 руб. Всего на выплаты по ценным бумагам направят 5,69 млн руб., сообщается в отчетности компании. По итогам 2017 года выплаты также осуществлялись только по привилегированным акциям (4,39 руб. на каждую), сумма выплат тогда составила 6,38 млн руб.

Остальную прибыль за 2018 год решено оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ». Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года чистая прибыль предприятия увеличилась в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 1,9 млрд руб. В ноябре 2018 года компания решила не раскрывать квартальный отчет, а затем и остальную финансовую отчетность из-за санкций со стороны США.

Анастасия Еремина