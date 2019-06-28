«Краснодарский потрошитель» Дмитрий Бакшеев осужден на 12 лет колонии

Прикубанский суд Краснодара вынес приговор Дмитрию Бакшееву, который признан винновым в убийстве случайной знакомой и надругательстве над ее телом, сообщили “Ъ-Юг” в прокуратуре края. Бакшееву назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Защита намерена обжаловать приговор.

Приговором установлено, что в ночь с 7 на 8 сентября 2017 года Дмитрий Бакшеев совместно со своей супругой Натальей Бакшеевой и ранее им незнакомой Натальей Вахрушевой распивали спиртное на пустыре в Краснодаре. В ходе общения Наталья Бакшеева приревновала своего мужа, после чего у Бакшеевой возник умысел на убийство, и она приказала мужу убить Вахрушеву. «Бакшеев взял нож, который хранил в рюкзаке, и нанес им два удара в грудь женщины, от которых потерпевшая скончалась на месте, – пояснили в прокуратуре. – Затем Бакшеев расчленил тело жертвы, фрагменты тела он оставил на месте, отдельные части забрал и принес их к месту своего проживания - в общежитие военного авиационного училища, а также в квартиру, где выполнял ремонтные работы». Дмитрий Бакшеев сделал селфи с отрезанной рукой женщины, а затем потерял телефон с шокирующими фото, после обнаружения телефона Бакшеев был арестован. При обыске в комнате Бакшеевых были обнаружены фрагменты человеческого тела, хранившиеся в банке для консервации продуктов.

Защита подсудимого настаивает на его невиновности и будет обжаловать приговор. Дмитрий Бакшеев на суде пояснил, что нашел расчлененные фрагменты тела на пустыре и принес их в свою комнату из любопытства. По мнению защиты, вина Бакшеева в убийстве не доказана.

Анна Перова, Краснодар