Такси «Ситимобила» получат доступ в закрытые московские дворы

Такси компании «Ситимобил» смогут беспрепятственно проезжать в московские дворы со шлагбаумами, сообщает компания в Facebook. «Ситимобил» договорился об автоматических пропусках для такси с системой «Домиленд», которая обслуживает около 500 московских дворов.

Пропуск на КПП будет создан автоматически, если такси заказал собственник или его доверенное лицо. «После заказа данные машины будут отправлены на КПП или в систему видеораспознавания номеров по указанному адресу. Пропуск на въезд будет сгенерирован автоматически, а в приложении придет уведомление о его готовности»,— говорится в сообщении «Ситимобила». В компании не исключают, что к программе могут присоединиться и другие операторы шлагбаумов.