Ryanair запретила провоз алкоголя из duty free на популярных направлениях

Ирландский лоукостер Ryanair решил запретить пассажирам некоторых рейсов из Великобритании в Испанию провозить в ручной клади алкоголь, купленный в магазинах duty free. Такие правила приняты авиакомпанией из-за участившихся случаев пьяного дебоша пассажиров.

Запрет, еще в 2017 году введенный на рейсах в Аликанте и на Ибицу, теперь распространен на рейсы в Барселону, Малагу, Пальму и на Тенерифе. Запрет касается рейсов из аэропортов Манчестера и Глазго.

При этом пассажиры смогут сдать купленный алкоголь в багаж — бесплатно или платно в зависимости от условий тарифа и размеров ручной клади. Если же алкоголь упакован только в пластиковый пакет и не может быть помещен в багаж, его придется оставить или же поместить в специальные ящики.

Сотрудники Ryanair будут проверять ручную кладь пассажиров при выходе на посадку в поисках алкоголя. Пассажирам, которые пытаются скрыть провоз алкоголя или демонстрируют «антиобщественное поведение», может быть отказано в посадке.

О том, как борются с авиадебоширами в России, читайте в публикации “Ъ” «Хулиганов и дебоширов на транспорте ждут новые штрафы».

Яна Рождественская