Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент “Ъ”. Ранее они были осуждены на территории ДНР и ЛНР на длительные сроки. По словам господина Медведчука, пленных доставили в Минск из Ростова-на-Дону. Далее он сопроводит их в Киев.

Виктор Медведчук заявил, что положительные результаты переговоров о передаче пленных, которые длились несколько месяцев, не связаны с предстоящими 21 июля выборами в Верховную раду. Как рассказал один из задержанных, он узнал о готовящемся освобождении четыре дня назад.

Как ранее сообщалось, трое из четырех пленников — украинские военнослужащие. Это Дмитрий Великий (1988 года рождения), приговоренный по статье «осуществление террористической деятельности» к 15 годам, Яков Веремейчик (1986 года рождения), обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Эдуард Михеев (1960 года рождения), осужденный по статье «государственная измена» на 12 лет, а также Максим Горяйнов (1984 года рождения), приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности.

Виктор Медведчук рассказал о перспективах мирного урегулирования в Донбассе в интервью “Ъ”.

Владимир Соловьев, Минск