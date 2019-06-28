Удерживаемых в ДНР и ЛНР пленных отпустят домой в аэропорту Минска

В аэропорту Минска сегодня, 28 июня, в 13:30 руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) передадут главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку четырех человек, ранее осужденных на территории непризнанных республик на длительные сроки.

Передача состоится в ВИП-зале аэропорта, куда заранее аккредитовали журналистов. Среди них — украинские телеканалы 112 и NewsOne, подконтрольные господину Медведчуку, а также телеканал Inter, лояльный «Оппозиционной платформе — за жизнь».

Ожидается, что лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник под камеры передадут пленников Виктору Медведчуку, который доставит их в Киев.

Как ранее сообщил Леонид Пасечник, трое из четырех пленников — украинские военнослужащие. Это Дмитрий Великий (1988 года рождения), приговоренный по статье «осуществление террористической деятельности» к 15 годам, Яков Веремейчик (1986 года рождения), обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, Эдуард Михеев (1960 года рождения), осужденный по статье «государственная измена» на 12 лет, а также Максим Горяйнов (1984 года рождения), приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности.

Переговоры об освобождении четверых удерживаемых лиц, по словам Виктора Медведчука, длились несколько месяцев. О том, что власти непризнанных республик «в виде жеста доброй воли» отдадут их Киеву, господин Медведчук сообщил 27 июня на пресс-конференции в Минске после встречи с господами Пушилиным и Пасечником.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в Киеве по просьбе журналистов деятельность господина Медведчука по возвращению пленных, посоветовал спросить у политика, почему он развивает подобную активность «под выборы».

«Я ни разу в своей жизни не общался — ни на должности президента Украины, ни в принципе в целом в жизни — с господином Медведчуком. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники (в вопросах обмена пленными.— “Ъ”). Он знает мое отношение к этому вопросу, это не о личностях, это очень важный вопрос — почему поднимается вопрос о возвращении пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спрашивайте его»,— заявил господин Зеленский.

21 июля на Украине выберут депутатов Верховной рады. Согласно опубликованному 26 июня опросу украинской социологической группы «Рейтинг», партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» может показать второй результат на выборах в Верховную раду, запланированных на 21 июля. За нее готово проголосовать 12,1% из тех, кто определился со своими симпатиями. На первом месте поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа». Партию «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука поддерживает 8,4% жителей Украины, «Европейскую Солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 7,2%, а «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 7%.

Виктор Медведчук рассказал о перспективах мирного урегулирования в Донбассе в интервью “Ъ”.

Владимир Соловьев, Минск