Сочинского застройщика Анзора Пруидзе осудили на пять лет общего режима

Центральный районный суд Сочи приговорил 46-летнего руководителя строительной компании Анзора Пруидзе к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами дольщиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в причинении имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ) и крупном отмывании денег (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в суде было установлено, что с 2012 по 2016 годы Пруидзе строил на территории Сочи ЖК «Горка». При возведении объекта застройщиком якобы была превышена этажность объекта, из-за чего коммуникации к дому не были подключены и в эксплуатацию жилой комплекс введен не был. Дольщикам был причинен ущерб на общую сумму более 117 млн руб. Расследованием уголовного дела занималось УФСБ по Краснодарскому краю.

Также, по словам представителей надзорного ведомства, Анзор Пруидзе, используя подложное разрешение на строительство, заключил договоры долевого участия с восемью лицами при строительстве торгового центра «Привокзальный». После этого он организовал направление в теротдел Росреестра информации об аннулировании указанных сделок. Сумма похищенных денег в результате этой аферы превысила 100 млн руб. Часть похищенных денежных средств застройщик якобы легализовал путем совершения сделок с организацией, где он также является директором.

Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее “Ъ” писал, что предполагаемая сумма ущерба, которая инкриминировалась господину Пруидзе, составляла 1,4 млрд руб. Застройщик находился под стражей с 2018 года. Он нескольких лет привлекал деньги граждан под предлогом долевого участия в строительстве двух многоквартирных жилых домов в Центральном и Хостинском районах Сочи – ЖК «Москва» и ЖК «Горка». Дома до сих пор не введены в эксплуатацию в связи с превышением разрешенной этажности.

Дмитрий Михеенко