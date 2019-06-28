Нефтепровод «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей очищен

Гендиректор белорусской компании ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (является оператором «Дружбы») Олег Борисенко сообщил, что три нитки магистрального нефтепровода от польской границы до белорусского Мозыря очищены от загрязненной нефти. При этом он уточнил, что нефтепровод на белорусской территории еще не готов к работе в полном объеме

«Мы завершили очередной этап дорожной карты: полностью очищены от загрязненной нефти все три нитки магистрального нефтепровода "Дружба" от польской границы до Мозыря»,— сказал господин Борисенко агентству БелТА.

По его словам, следующим этапом дорожной карты будет очистка второй нитки трубопровода от российской Унечи до Мозыря. «Предполагаем, что он завершится к 12–13 июля»,— уточнил гендиректор.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».