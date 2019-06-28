Проект вестибюля станции метро «Театральная» скорректируют за 87,5 млн рублей

Проектная документация выполнения работ в вестибюле строящейся станции метро «Театральная» будет скорректирована из-за изменения нормативной базы использования эскалаторов и траволаторов.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 87,5 млн рублей. Прием заявок будет закончен 19 июля. Работы по корректировке документации необходимо выполнить до 1 сентября 2020 года.

Вестибюль станции метро «Театральная» предполагается разместить на перекрестке улицы Глинки и улицы Декабристов. Запланированная дата открытия — 2024 год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в прошлом году проект станции метро «Театральная» уже корректировали за 11 млн руб.