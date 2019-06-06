Путин предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей

Президент России Владимир Путин считает, что Великобритании пора забыть об истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. «Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями»,— заявил российский лидер на встрече с руководителями международных информационных агентств на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Кстати говоря, не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить, это же ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть в конце концов»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Британские власти заявили, что к происшедшему причастна российская разведка. Москва свою причастность к отравлению отрицает.

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации читайте в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.