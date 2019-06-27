ГИК обратится в СК РФ и прокуратуру в связи с нарушениями на выборах в двух муниципалитетах Петербурга

Сотрудники Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга 27 июня совершили объезд муниципальных округов, на которые в последнее время больше всего жаловались участники выборного процесса. Известно, что члены комиссии, в частности, наведались в МО «Красненькая речка» и МО «Екатерингофское».

Руководству муниципалитетов в очередной раз разъяснили режим работы, а также правила приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты. Ранее восьмичасовой рабочий день в течение всей недели, включая выходные, приняли на заседании ГИК. Также муниципалам напомнили о правиле приема «до последнего посетителя».

Как сообщили “Ъ-СПб” в пресс-службе избиркома, на вышеупомянутые округа подадут заявления в прокуратуру и Следственный комитет. Если найдутся нарушения при организации выборов, будут возбуждены уголовные дела по ст.141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Ранее подобные заявления подали в отношении еще четырех МО: «Академическое», «Сампсониевское», «Сергиевское» и «Ржевка».

Олег Дилимбетов